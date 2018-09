21-Jährige Mutter von zwei Männern bedrängt und massiv begrapscht

Eine 21-jährige Spaziergängerin soll am Donnerstag an der Donau in Ulm von zwei Männern bedrängt und massiv begrapscht worden sein. Als sie die Frau nach Angaben der Polizei in ein Gebüsch zerren wollten, sei es ihr gelungen sich loszureißen. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht dringend Zeugen.

Demnach überquerte die 21-Jährige gegen 11.30 Uhr den Fußgängersteg an der Eisenbahnbrücke von Neu-Ulm in Richtung Ulm. Die junge Frau schob einen Kinderwagen. Ihr folgten auf dem Steg zwei Männer, die sie auf der Ulmer Seite unvermittelt festhielten und massiv begrapschten.

Einer schubste den Kinderwagen mit dem darin befindlichen Baby ein Stück weg. Als sie die Frau in ein Gebüsch zerren wollten, gelang es dieser sich loszureißen und einem der Angreifer mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Beide Männer flüchteten darauf Richtung Schillerstraße. Die 21-Jährige trug leichte Verletzungen davon.

Auffallend groß, schlank und kurz rasierte Haare

Die Täter sollen nach Angaben der Polizei zirka 25 bis 30 Jahre alt und dunkelhäutig sein. Beide seien auffallend groß, schlank und hätten kurz rasierte Haare. Die Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen, die ihre Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880 mitteilen sollen.

Zum Tatzeitpunkt soll sich laut Mitteilung der Polizei eine Passantin in der Nähe aufgehalten haben. Diese Frau werde dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können. Einer der beiden Täter dürfte durch den Faustschlag eine erhebliche Verletzung im Gesicht, vermutlich am Kiefer, davongetragen haben.