Welche Geschichten aus dem Kreis das Jahr 2021 am meisten geprägt haben

Corona und die mal mehr mal weniger strengen Regelungen der Bundesregierung haben in diesem Jahr teilweise zu sehr skurrilen Schlagzeilen geführt.

Absurde Polizeieinsätze

++ Unter anderem sorgte ein Einsatz im Februar in Ulm für Aufsehen. Die Polizei berichtete von einer Prinzessin, die ihre Nachbarschaft mit einer illegalen Party beschallt hatte - und das mitten im Lockdown.

++ Eine weitere Situation, die sich im Februar am Baggersee in Pfuhl ereignete, hätte man sich ebenfalls vor Corona nie als einen Skandal vorstellen können. Doch die scharfen Maßnahmen damals ließen so gut wie keine privaten Treffen zu, weshalb ein verliebtes Paar damals ordentlich zur Kasse gebeten wurde. Lesen Sie hier die ganze Geschichte zum teuren Rendezvous erneut.

Partys auf Parkplätzen

Ebenfalls gefragt war die Polizei in diesem Sommer erneut aufgrund von sogenannten Posern. Hinzu kamen jedoch die damals geltenden Kontaktbeschränkungen - und der Drang einiger Jugendlicher, zu feiern.

Am Wochenende war die Polizei erneut zielgerichtet unterwegs, um Parkplatz-Partys in der Region zu verhindern.

Immer wieder sorgten deshalb nicht erlaubte Partys auf Parkplätzen rund um und in Ulm für Ärger. Die Polizei schien teilweise überfordert.

Ärger um Backhaus

Für Ärger hatte im Mai auch ein Backhaus gesorgt. Ein Rechtsanwaltsbüro drohte mit einer Klage. Lesen Sie hier die Geschichte noch einmal.

Heftige Unwetter in der Region

Doch leider war das Jahr nicht nur gefüllt von amüsanten Themen. Es gab neben Corona auch viele Momente, welche die Menschen sehr betroffen gemacht hatte. Über Wochen hinweg haben zahlreiche heftige Unwetter die Region heimgesucht.

Etliche Keller wurden überflutet, stellenweise ganze Orte überflutet.

Video: Facebook.com/WetterOnline

Vor allem die Gemeinden im Winkel der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hatte es heftig erwischt. Manche müssen noch heute mit den Folgen der Überschwemmungen kämpfen.

Die dritte Nach in Folge waren die Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen gefordert. Dieses Mal traf es die Winkelgemeinden besonders hart. Straßen waren überflutet, der Schaden in den Häusern geht in die Millionen.

Wenige Tage später erwischte es dann eine andere Region, vor allem rund um Rottenacker, Stetten, Dintenhofen und Deppenhausen hatte es plötzlich so heftig zu regnen begonnen, dass nichts mehr ging.

Autos blieben plötzlich auf der Bundesstraße stehen, denn die Straßen waren von einer auf die andere Sekunde überschwemmt, vor lauter Regen sah man keinen Zentimeter weit.

Mädchen plötzlich verschwunden

Fassungslos machte die Menschen der Fall von Amani, einem 16-jährigen Mädchen aus Rechtenstein, das im Juli plötzlich spurlos verschwunden war. Noch immer, so informiert die Polizei auf Nachfrage am 29. Dezember, fehle von ihr jede Spur.

Amani A. ist noch immer verschwunden. (Foto: Archiv)

Mit mehreren Suchaktionen hatte die Polizei gehofft, zumindest Hinweise auf ihren Verbleib zu ermitteln. Nach einigen Wochen wurde sogar eine Belohnung für nützliche Hinweise ausgesetzt. Auch das ZDF hatte über den Fall berichtet.

Fund eines toten Babys

Betroffen machte die Menschen in der Region im Oktober auch der Fund eines toten Babys, das ein Bauarbeiter in Schmiechen in seiner Baggerschaufel entdeckt hatte.

An dieser Stelle wurde mutmaßlich das tote Baby gefunden. (Foto: Götz)

Nach dem Fund wurde die mutmaßliche Kindsmutter gesucht und dann vernommen. Lesen Sie hier erneut die ganze Geschichte.

Mord im Dichterviertel

Im Juli hatte die Polizei zwei Tote sowie einen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Wohnung in der Böblinger Straße in Ulm gefunden. Die näheren Todesumstände sind weiterhin unbekannt. Jedoch geht die Polizei inzwischen davon aus, dass der Familienvater die Tat begangen hatte. Lesen Sie hier erneut über den aktuellsten Stand der Ermittlungen.

Mutter bringt ihre Kinder um

Ebenfalls erschüttert hat die Menschen der Mord zweier Kinder in Oberstadion im April.

Vor dem Haus der Familie wurden nach der Tat Blumen, Kerzen und Botschaften an die Opfer abgelegt. Die Mutter muss für 13 jahre ins Gefängnis. (Foto: Reiner Schick)

Die Mutter der Kinder hatte die Tat gestanden und wurde Mitte Dezember vom Landgericht Ulm zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Tat sowie der Gerichtsprozess hat viele Menschen in der Region beschäftigt.

Streit endet tödlich

Ein Mord hatte sich auch in Munderkingen in diesem Jahr ereignet. Ein Streit zwischen zwei Kollegen im Juni endete tödlich. Hier gehts zum Bericht.

Brandanschlag auf Synagoge

Hohe Wellen schlug der Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm im Juni.

Kommt der mutmaßliche Täter nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge möglicher Weise ungeschoren davon?

Die Polizei fahndete mithilfe von Aufnahmen von Überwachungskameras nach dem mutmaßlichen Täter. Der hatte sich zwischenzeitlich in der Türkei abgesetzt. Die baden-württembergische Landesregierung rechnet nicht mehr damit, dass der Tatverdächtige von der Türkei ausgeliefert wird.

Ermittler der Polizei sammeln Beweise an der Synagoge in Ulm. (Foto: Ralf Zwiebler / DPA)

Skandal um Schweinemast

Im Juni gingen Tierschützer mit entsetzlichen Aufnahmen aus einem Schweinemastbetrieb an die Öffentlichkeit. Die Gruppe hatte massive Tierrechtsverstöße dort aufgedeckt. Hier finden Sie die ganze Geschichte nochmals zum Nachlesen.

Geld für Quantencomputer

Doch es gab auch durchaus erfreuliche Nachrichten in diesem Jahr, welche die Menschen gefreut und positiv gestimmt haben. Eine Nachricht der Bundesregierung im Mai stimmte die Stadt Ulm optimistisch: Die Regierung gab bekannt, dass mit insgesamt zwei Milliarden Euro ein weltweit erster konkurrenzfähiger Quantencomputer „made in Germany“ in Ulm entwickelt werden soll.

Hochzeit in kleinster Gemeinde

Viele Menschen haben sich außerdem an einem Bericht über eine große Hochzeit in der kleinsten Gemeinde im Landkreis gefreut - auch, wenn sie das Ehepaar vielleicht gar nicht kannten. Solche Geschichten jedoch waren es, die in diesem Jahr das Gemüt erhellt haben. Hier gehts zum Bericht über die Hochzeit.