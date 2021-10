2:0-Sieg für die Spatzen beim Bahlinger SC

Gegen den Bahlinger SC, der sich durch einen tollen Saisonstart zur Spitzengruppe der Regionalliga zählen darf, hatte Thomas Wörle seine Elf im Vergleich zum Heimspiel gegen den FK Pirmasens auf zwei Positionen verändert: Für Milan Petrovic und Nicolas Wähling standen Thomas Geyer und Nicolas Jann in der Startformation.

Von Beginn an zeigte sich Ulm dominant, versuchte es in Person von Nico Jann und Adrian Beck aus der Distanz, was aber wenig Gefahr für das Tor von Marvin Geng bedeutete. Nach einer viertel Stunde konnten der SSV und seine zahlreich mitgereisten Anhänger das erste Mal jubeln. Robin Heußer erzielte nach Vorarbeit von Cedric Guarino das Führungstor mit einem tollen Abschluss. Niclas Heimann im Ulmer Tor musste nach 24 Minuten seine ganze Klasse gegen den Ex-Ulmer Nico Gutjahr zeigen, der den Ball nach einem Eckstoß gefährlich in Richtung Kreuzeck schlenzte. Die Ulmer waren zusammengefasst im Kaiserstuhlstadion die bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, ohne dabei aber besonders gefährlich zu werden. Auf beiden Seiten waren große Höhepunkte Mangelware, der SSV ging aber mit einer verdienten Führung in die Kabine. Auch in der zweiten Halbzeit taten sich die Spatzen schwer, gegen gut verteidigende Bahlinger. Es dauerte bis zur 60. Minute, als der Schiedsrichter nach einem Handspiel im Strafraum auf Elfmeter entschied. Diese Chance ließ sich Jo Reichert nicht entgehen und verwandelte sicher. Kurz darauf brachte Thomas Wörle mit Tobias Rühle eine neue Offensivkraft. 70 Minuten waren gespielt, da wackelte das Tor der Gastgeber erneut, allerdings nicht das Netz. Phil Harres traf aus zehn Metern die Latte.

Bahlingen versuchte in der Schlussphase alles, um zum Anschluss zu kommen und zeigte sich bei Standards das ein oder andere Mal gefährlich. Die Hintermannschaft der Spatzen stand jedoch sicher und brachte das Ergebnis über die Zeit. Mit dem 2:0 holt der SSV die nächsten drei Punkte und schiebt sich auf Platz zwei.

Am Freitagabend ist die TSG Balingen zu Gast im Donaustadion.