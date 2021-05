20-Jährige wird am Ulmer Bahnhof sexuell belästigt

Ein 20-Jähriger hat am Mittwochabend am Ulmer Hauptbahnhof eine junge Frau sexuell belästigt.

Die junge Frau befand sich nach bisherigen Erkenntnissen gegen 19 Uhr am Gleis 1 des Ulmer Hauptbahnhofes, als der 20 Jahre alte afghanische Staatsangehörige offenbar unvermittelt ihre Hand ergriff und sie wohl an der Hüfte streichelte. Die junge Frau begab sich daraufhin in Richtung Bahnhofsgebäude, wobei der Tatverdächtige ihr nachlief und sie am rechten Arm berührte.

Eine vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei konnte dies beobachten und den im Alb-Donau-Kreis wohnhaften Mann einer Personenkontrolle unterziehen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.