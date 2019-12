20 Glatteis-Unfälle trotz Plus-Temperaturen

Insgesamt 20 Glatteisunfälle haben sich in der Nacht zum Samstag in den vier Landkreisen des Polizeipräsidium Ulm ereignet. Ein Schwerpunkt war dabei der Blausteiner Teilort Bermaringen im Alb-Donau-Kreis. Nachdem es nachts leicht geregnet hatte, bildete sich auf den von den letzten Tagen kalten Straßen in Senken eine dünne Eisschicht. Die Ortsverbindungsstraße von Bermaringen in den Berghüler Ortsteil Treffensbuch ist so eine schmale Straße, die mit Gefällstrecken und engen Kurven im Wald tückisch ist. Kurz nach Mitternacht kamen unabhängig voneinander vier Fahrzeuge von der Straße ab. Sicherheitshalber wurde die Strecke bis in den Vormittag komplett gesperrt.

Der schwerste Unfall ereignete sich am Samstagmorgen nach acht Uhr. Zwischen Bermaringen und dem Dornstadter Teilort Bollingen war ein etwa 50 Meter langes Straßenstück in einer Walddurchfahrt spiegelglatt. Hier kam eine 47-jährige BMW-Fahrerin ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen entgegenkommenden Skoda. Die 47-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste schwerverletzt durch die alarmierte Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Skoda wurden die beiden 19 Jahre alten Insassen leicht verletzt und wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Damit die Feuerwehr sicher arbeiten kann, stumpfte sie die Fahrbahn mit Ölbindergranulat ab. Nach den Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn mit Wasser von dem Granulat gereinigt werden, bevor ein hinzugerufenes Streufahrzeug die kritische Stelle intensiv salzte. Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei führte die Ermittlungen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr aus Blaustein mit 25 Einsatzkräften und ein Abschleppdienst im Einsatz.