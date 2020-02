20.000 Euro Schaden – Einbruch mit brachialer Gewalt in Kirche St. Michael

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die katholische Kirche St. Michael am Kirchplatz in Vöhringen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro angerichtet.

Demnach brachen die Unbekannten mehrere Türen brachial auf und verschafften sich so Zugang zum Kircheninneren. Dort wurde der Tabernakel aufgebrochen und zwei sakrale Gegenstände, zum Teil mit geweihten Hostien, entwendet.

Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Laut Polizei überwiege aber der ideelle Wert der entwendeten liturgischen Gefäße für die Geistlichen und Gläubigen.

Vandalismus in der Kirche St. Michael (Foto: Polizei Illertissen / Polizei)

Vandlismus in der Stadtpfarrkirche in Vöhringen hat es 2017 schon einmal gegeben. Nicht nur dort. Es gab auch Verschandelungen der Kirchen in Illerberg und Bellenberg. Damals wurde das Innere der Kirchen unter anderem mit Farbschmiererien verwüstet.

Der 19 Jahre alte Täter wurde jedoch ermittelt und zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. In der Verhandlung räumte er die Taten ein.