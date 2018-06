19-Jähriger prallt gegen fünf Bäume

Zu schnelles Fahren war nach ersten Erkenntnissen der Grund dafür, dass am Mittwoch ein 19-Jähriger im Mähringer Weg am Eselsberg verunglückt ist. Der junge Fahrer trug erhebliche Verletzungen davon, als sein Wagen mehrere Bäume rammte. Gegen 23.30 Uhr fuhr der 19-Jährige offenbar mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Oberberghof. In einer leichten Linkskurve verlor der Ulmer die Kontrolle über seinen VW. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und prallte gegen fünf Bäume. Ein Bekannter, der mit seinem Auto hinter dem 19-Jährigen herfuhr, befreite den bewusstlosen Fahrer aus dem total beschädigten Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte den erheblich Verletzten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz, um einen Brand im Motorraum des Unfallwagens zu löschen. An dem betagten VW entstand mit rund 2000 Euro Totalschaden.