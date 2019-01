18-Jähriger greift Autofahrer mit Pfefferspray an

An Silvester trat ein 18-jähriger Fußgänger in Senden gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Der Fahrer des Pkw ließ seine Fensterscheibe herunter und setzte den Rückwärtsgang ein, um den Täter zur Rede zu stellen.

Fahrer bleibt unverletzt

Unvermittelt holte dieser mit einer Glasflasche aus und schlug damit in Richtung des offenen Fahrzeugfensters. Hierbei blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Der Täter flüchtete und der Fahrer nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Bei dem folgenden Streitgespräch setzte der Täter dann Pfefferspray gegen den geschädigten Fahrer ein.

Zwischenzeitlich kamen dem Täter zwei Unterstützer zur Hilfe. Einer der Unterstützer bedrohte den Fahrer mit einem unbekannten Gegenstand, ähnlich einer Schreckschusswaffe oder einem Elektroschocker. Der Fahrer konnte flüchten und sich wieder in seinen Pkw setzen. Einer der Verfolger öffnete die Beifahrertüre und versetzte dem Fahrer einen Fußtritt ins Gesicht. Erst hiernach gelang ihm die endgültige Flucht.

Weitere Personen auf der Flucht

Der 18-jährige konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgestellt werden. Seine Personalien sind bekannt. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen drei weitere Personen bei Anblick der Polizeistreifen sofort zu Fuß die Flucht auf. Sie konnten nicht mehr gestellt werden. Bei der Absuche des Fluchtortes wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Ob diese in Zusammenhang mit der Tat steht, muss ermittelt werden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, musste sich jedoch nicht in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen dauern an.