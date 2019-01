18-Jährige verwechselt Gas- und Bremspedal - Mann verletzt

Um 7.20 Uhr des Dienstages ereignete sich im Neu-Ulmer Künetteweg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 34-Jähriger leicht verletzt wurde.

Eine 18-jährige Pkw-Führerin rangierte zur Unfallzeit auf der dortigen Wendeplatte. Hierbei verwechselte sie offenbar laut eigener Angaben das Bremspedal ihres Pkw mit dem Gaspedal. Dadurch fuhr sie gegen den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw des Geschädigten. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt an der hinteren rechten Fahrzeugtüre und war gerade dabei, sein Kleinkind in den Pkw zu setzen.

Da sein Fahrzeug durch den Anstoß leicht versetzt wurde, stieß er sich den Kopf am Türrahmen an und wurde leicht verletzt. Das Kleinkind blieb unverletzt. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Schaden am Pkw des Geschädigten wird auf 2000 Euro geschätzt.