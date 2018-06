18-Jährige stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 10 zwischen Dornstadt und der Tomerdinger Kreuzung ist eine junge Frau am Mittwoch tödlich verletzt worden. Die Fahranfängerin war nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen von Dornstadt kommend in Richtung Lonsee gefahren. In einer leichten Rechtskurve war sie nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem litauischen Lastzug zusammengestoßen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen eingeschaltet.

