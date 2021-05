18 Autos beschädigt: Polizei hofft auf Hinweise

Unbekannte haben in Ulm in der Nacht zum Mittwoch 18 Autos beschädigt. An den Fahrzeugen in der Weststadt und in Söflingen wurden die Scheiben eingeschlagen oder die Spiegel abgetreten, wie die Polizei mitteilt.

Betroffen sind Autos der Marken Citroen, Nissan, Mercedes, Skoda und Opel. Der Schaden: rund 10 000 Euro. Zeugen haben laut Polizei junge Männer beobachtet, die im Bereich Sedan-/Moltkestraße mit einer Flasche spielten. Eine solche sei später in einem der beschädigten Autos gefunden worden.

Einer der etwa 25 Jahre alten Männer hatte dunkle Haare und trug „etwas Rotes“, so die Zeugen. Hinweise an die Polizei, Telefon 0731 / 1880.