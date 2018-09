17-Jähriger verprügelt erst Freundin, dann einen Polizist

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagmittag in einer Wohnung in der Neu-Ulmer Innenstadt erst seine 18-jährige Freundin geschlagen. Später ging laut Polizei auf einen Beamten los und verletzte diesen. Der aggressive Jugendliche wurde wegen seiner psychischen Verfassung in eine Klinik eingewiesen.

Demnach wurde die Neu-Ulmer Polizei am Sonntagmittag über eine Streitigkeit in einer Wohnung in der Innenstadt informiert. Vor Ort wurde ein sehr aggressiver 17-Jähriger angetroffen. Dieser griff nach Angaben der Polizei bei der Befragung einen Polizeibeamten an und schlug diesen.

Als der zweite Beamte eingreifen wollte, wurde er nach derzeitigem Ermittlungsstand von Familienangehörigen des Tatverdächtigen zunächst daran gehindert. Letztendlich konnten die Beamten nach eigenen Angaben den aggressiven Jugendlichen mit Hilfe mehrerer Unterstützungskräfte unter Kontrolle bringen und ihn zur Dienststelle verbringen.

Einige Minuten später meldete sich eine 18-Jährige bei der Polizei und gab an, dass sie von ihrem Freund verprügelt worden sei. Nach der Sachverhaltsklärung in der Wohnung der 18-Jährigen, die sich in der Nähe der Wohnung des 17-Jährigen befindet, wurde nach bisherigen Erkenntnissen ermittelt, dass es zuvor in ihrer Wohnung zum Streit mit ihrem Freund – dem aggressiven 17-Jährigen - kam. Hierbei kam es zu einer Körperverletzung. Zudem wurde die Einrichtung beschädigt. Im Anschluss lief der 17-Jährige in seine Wohnung, wo es dann zu den Widerstandshandlungen gegen die Polizisten kam.

Die 18-Jährige und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Der Beamte musste sich zur Behandlung in eine Klinik begeben. Der 17-Jährige wurde, nachdem er in der Polizeidienststelle weiterhin aggressiv war, aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Klinik eingewiesen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.