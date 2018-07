17-Jähriger spielt im Zug mit Machetenmesser

Ein 17-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Zug mit einem nach Angaben der Bundespolizei „machetenförmiges Messer“ herumgespielt. Laut Polizeibericht beobachtete ein Reisender den Jugendlichen und alarmierte daraufhin die Polizei.

Demnach war der 17-Jährige gegen 19.40 Uhr in einem Interregio-Express zwischen Stuttgart und Ulm unterwegs. Er spielte mit dem Messer in seinem mitgeführten Rucksack. Nach Ankunft am Ulmer Hauptbahnhof kontrollierten Beamte der Bundespolizei den im Landkreis Lindau (Bodensee) wohnenden Minderjährigen.

Hierbei fanden die Bundespolizisten in seinem mitgeführten Rucksack das machetenförmige Messer sowie ein weiteres Messer auf. Beide Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Der 17-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.