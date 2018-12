17 000 Euro Schaden nach Unfall am Elchinger Kreuz

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person und rund 17 000 Euro Sachschaden ist es am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, auf der A 8 am Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen gekommen.

Dabei fuhr der Fahrer eines Sattelzugs von der A7 kommend auf die A 8 in Richtung München auf. Dies sah eine 37-Jährige, welche auf der A8 in Richtung München fuhr, und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Sie übersah jedoch einen dort fahrenden Wagen. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei der Wagen der 37-Jährigen zunächst gegen die Betongleitwand und danach gegen den Sattelzug geschleudert wurde. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der zwei total beschädigten Autos musste die Autobahn in Richtung München für rund 30 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Oberelchingen und die Autobahnmeisterei Dornstadt halfen an der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei Günzburg kümmerte sich um die Unfallaufnahme.