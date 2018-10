16-Jähriger von Mann sexuell belästigt

Ein 32-Jähriger hat am Sonntagabend in Ulm einen Jugendlichen begrapscht. Dieser konnte laut Mitteilung der Polizei aber losreißen und flüchten. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Demnach brängte der Mann gegen 18.20 Uhr den 16-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße in Ulm. Der 16-Jährige stand an der Fußgängerampel gegenüber dem Bahnhof, als sich der Mann hinter ihn stellte. Der Unbekannte hielt ihn unvermittelt fest, begrapschte und bedrängte ihn massiv in sexueller Absicht.

Der 16-Jährige konnte sich aber losreißen, flüchten und suchte sofort am Busbahnhof Hilfe. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe fest. Gegen den in Ulm wohnenden 32-Jährigen laufen jetzt intensive Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen dringend um einen Anruf unter der Telefonnummer 0731/188-0.