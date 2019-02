16-Jähriger bricht in Bank ein und flüchtet mit gestohlenem Auto

Ein 16-Jähriger hat gestanden, in der Nacht von Dienstag und Mittwoch in eine Bank in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) eingebrochen und anschließend mit einem gestohlenen Auto geflüchtet zu sein. Laut Polizei ist dabei ein Schaden von insgesamt 15 000 Euro entstanden.

Demnach verschaffte sich der Täter über den Vorraum gewaltsam Zutritt zur Bank. Dort versuchte er vergeblich den Tresorraum zu öffnen. Nachdem dies fehlschlug, entwendete der Einbrecher den abgestellten Firmenwagen vor der Bank. Die passenden Schlüssel hatte der Einbrecher zuvor aus einem Büro an sich genommen.

Der Pkw wurde am Mittwochmorgen in der Nähe der Bank unfallbeschädigt aufgefunden. Vor dem Abstellen des Fahrzeuges hatte der Fahrer offensichtlich eine Hauswand touchiert und beschädigt. Bei seinen Taten verursachte der Täter einen Sachschaden von insgesamt 15 000 Euro.

Am Mittwochabend fiel der Polizei eine Person in der Innenstadt von Weißenhorn auf, die eine auffallende Ähnlichkeit mit den vorhandenen Videoaufnahmen der Bank hatte. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle dieser Person herausstellte, handelte es sich um den Täter des Einbruches. Der 16-Jährige räumte die vorgeworfenen Taten ein. Er wird zur Anzeige gebracht.