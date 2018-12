16-Jährige soll in Ulm von mehreren Jugendlichen vergewaltigt worden sein

Eine 16-Jährige ist offenbar vergangenen Samstag in Ulm vergewaltigt worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag mit. Vier Tatverdächtige seien bereits ermittelt worden.

Demnach rief eine Mutter in der Samstagnacht bei der Polizei an, weil ihre 16-jährige Tochter nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Die Beamten nahmen laut Mitteilung die Ermittlungen auf. Das Mädchen konnten sie demnach auf dem Eselsberg ausfindig machen.

Sie habe den Polizisten erzählt, dass es zu einem sexuellen Übergriff durch mehrere Männer gekommen sein soll. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien danach auf Hochtouren gelaufen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Spezialisten der Kriminaltechnik hätten viele Spuren gesichert. Um welche Spuren es sich dabei handelt, wollte Christof Lehr, Leitender Oberstaatsanwalt, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht sagen.

Jüngster Verdächtiger 15 Jahre alt

Um die genauen Umstände der Tat zu klären, sei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren aus Ulm und Neu-Ulm seien als Tatverdächtige ermittelt worden. Zwischen ihnen und der 16-Jährigen soll es nach Behördenangaben zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Die Kriminalisten wollen nun den genauen Hergang der Tat und die Hintergründe dafür herausfinden.