15-Jähriger von Straßenbahn erfasst, weil er Kopfhörer trug und über rote Ampel ging

Ein 15-Jähriger ist am Mittwoch in Ulm von einer Straßenbahn erfasst und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ignorierte der Jugendliche eine rote Ampel. Die Warnsignale habe er laut Polizei nicht gehört, weil er Kopfhörer trug und Musik hörte.

Kurz vor 10 Uhr überquerte der 15-Jähriger auf Höhe einer Schule die Römerstraße. Die Ampel zeigte Rot. Zeitgleich fuhr die Straßenbahn an. Dies bemerkte der Jugendliche aber nicht. Er hörte mit Kopfhörern Musik. Selbst die Warnglocke der Straßenbahn hörte er nicht. Dessen Führer leitete eine Gefahrbremsung ein. Dennoch prallte der Fußgänger gegen das Fahrzeug und schleuderte auf den Boden.

Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Den Sachschaden an der Bahn schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro.