140 statt der erlaubten 70 Sachen – Polizei erwischt über 100 Raser auf B10

Mehr als 100 Verkehrsteilnehmer waren am Dienstag innerhalb von zirka zwei Stunden zu schnell auf der B10 bei Neu-Ulm unterwegs. Das ergab eine Geschwindigkeitsmesserung der Polizei in den frühen Abendstunden auf Höhe der Anschlussstelle Neu-Ulm in Fahrtrichtung Ulm.

Über 50 Verkehrsteilnehmer werden jetzt mit einem Verwarnungsgeld bedacht. Mehr als 60 weitere können sich auf eine Anzeige und Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg einstellen.

Sechs Pkw-Fahrer wurden mit deutlich über 110 Sachen bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern im Bereich unmittelbar vor dem Lärmschutzkanal gemessen. Neben einer stattlichen Geldbuße müssen diese auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Ein Raser mit 140 Sachen unterwegs

Ein Pkw-Fahrer wurde mit 140 Stundenkilometern gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot. Etwa jeder zehnte Verkehrsteilnehmer war an diesem Abend zu schnell unterwegs.