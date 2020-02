132 statt der erlauben 50 km/h – Polizei zieht 18-jährigen Raser aus dem Verkehr

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend mit 132 statt der erlaubten 50 km/h in Neu-Ulm unterwegs gewesen. Die Polizei führte in der Memminger Straße im Bereich Ludwigsfeld Geschwindigkeitsmessungen mit einem Handlasermessgerät durch.

Den jungen Mann erwarten nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, zwei Punkte sowie ein mindestens dreimonatiges Fahrverbot. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall unterrichtet, da sich der Fahranfänger noch in der Probezeit befindet. Demnach werde auch die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen infrage gestellt.

Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung wurden noch drei weitere Fahrzeugführer beanstandet, diese müsse nun auch mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.