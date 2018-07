13-Jähriger stirbt nach Badeunglück

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Sonntagnachmittag nach einem Badeunfall am Schützensee in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) ums Leben gekommen. Das teilte die Kreiswasserwacht Neu-Ulm des Bayerischen Roten Kreuzes mit und wurde von einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.

Ein 13 Jahre alter Junge ist nach einem Badeunglück am Schützensee in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) ums Leben gekommen. (Foto: BRK-Kreiswasserwacht Neu-Ulm)

Demnach soll sich der Unfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr ereignet haben. Der Junge sei im See verschwunden, er soll Nichtschwimmer gewesen sein, heißt es in der Mitteilung der Kreiswasserwacht weiter.

Mehrere Wasserrettungseinheiten seien alamiert worden. Nach einer zirka einstündigen Suche mit Rettungstauchern, Wasserrettern, Motorrettungsbooten und Sonargeräten sei der Junge von Tauchern im Wasser gefunden, an Land gebracht, dem Notarzt übergeben worden. In einer Ulmer Klinik verstarb er dann später.

Weitere Informationen folgen.

