13-Jährige sexuell belästigt: Polizei sucht E-Bike-Fahrer

Ein unbekannter Radfahrer hat in der Ulmer Weststadt zwei Mädchen belästigt. Nun sucht ihn die Polizei.

Laut Polizeiangaben saßen die beiden Mädchen am Dienstag beim Fußweg auf Höhe der Jägerstraße auf einer Bank und schauten in Richtung der Blau. Gegen 16 Uhr sei ein Radfahrer (in Richtung Blaustein) vorbei gefahren und habe die Mädchen gefragt, ob er sich zu ihnen setzen könne. Dies hätten die beiden bejaht, worauf der Mann sich zu ihnen gesetzt und von sexuellen Handlungen erzählt habe. Nachdem er das Alter der Mädchen erfragt hatte, sei er in Richtung Ulm weggefahren.

Jetzt ermittelt die Polizei und ist auf der Suche nach dem Verdächtigen. Der südeuropäisch aussehende Mann soll etwa 40 Jahre alt sein, schwarze, zerzauste Haare (heraus gewachsener Undercut) und einen Vollbart tragen. Er soll ungepflegt gewirkt und bei der Aussprache hin und wieder gestockt haben.

Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Cargo-Hose und schwarzen Schuhen. Gefahren sei er mit einem dunklen E-Bike, dessen Akku auf dem Gepäckträger gelegen hätte. Die Kriminalpolizei hofft unter 0731 / 1880 auf Zeugenhinweise und fragt: Wer kennt den Verdächtigen oder hat ihn gegen 16 Uhr im Bereich der Tatörtlichkeit gesehen? Wer kann Hinweise zu dem E-Bike oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?