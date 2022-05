125 Jahre Ulmer Straßenbahn

Die Ulmer Straßenbahn feiert dieses Jahr am 15. Mai 2022 ihr 125-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses historischen Meilensteins veranstaltet die SWU Verkehr einen Festakt. Dieser wird am Willy-Brandt-Platz vom Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, der Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und dem SWU Verkehr Geschäftsführer Ralf Gummersbach um 10 Uhr eröffnet. Im Rahmen eines Oldtimerkorsos fahren um 11 Uhr ab dem Willy-Brandt-Platz sowohl historische als auch aktuelle Fahrzeuge. Die Fahrt führt nach Söflingen und wieder zurück. Entlang der Strecke werden drei Fotostopps eingelegt: vor der Kreuzung Theater, bei der östlichen Rampe der Bahnunterführung und vor dem Theodor-Heuss Platz. Ab 12 Uhr starten zudem Sonderfahrten mit den historischen Fahrzeugen in der Zeitblomstraße in verschiedene Richtungen alle 15 Minuten.

Der Fahrkartenverkauf für die Korsofahrt und die Sonderfahrten startet ab dem 7. Mai 2022 im SWU traffiti im ServiceCenter Neue Mitte (Neue Straße 79). Erwachsene bezahlen 6 Euro und Kinder 3 Euro. Die Fahrkarten für den Korso sind limitiert und nur im Vorverkauf erhältlich. Fahrscheine für die Sonderfahrten hingegen können im Vorverkauf oder am Veranstaltungstag vor Ort in der Zeitblomstraße erworben werden.

Neben den Fahrtangeboten können Besucherinnen und Besucher in der Zeitblomstraße den sich derzeit in Restaurierung befindlichen Beiwagen 24 von außen besichtigen. Ebenfalls steht der älteste Bus der SWU aus dem Jahr 1949 für Besichtigungen von innen und außen bereit. Ein Essens- und Getränkestand sorgt zudem für ausreichend Verpflegung.