1200 Ukrainer leben schon in Ulm: Und jetzt geht der Platz aus

Hilferuf der Stadt Ulm: Der Wohnraum für Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen sind, werde knapp. Die Stadt sucht deshalb „dringend“ Unterkünfte für die nach Ulm Geflüchteten, in der Regel Familien, Frauen mit Kindern und Alleinstehende.

Im Auge: Immobilieneigentümer

Derzeit seien rund 1200 Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen sind, in Ulm registriert. Gut die Hälfte lebe in städtischen Gemeinschaftsunterkünften. Doch dort wird der Raum knapp, es kommen täglich neue Geflüchtete, „wenn auch erheblich weniger als in den ersten Kriegswochen“, so Andreas Krämer, Leiter der städtischen Abteilung Soziales.

Deshalb der Appell von Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Wir rechnen damit, dass in Ulm weiterhin Ukrainer ankommen und Schutz suchen. Sie sollen bei uns wohnen und Anschluss finden, denn keiner kann abschätzen, wann sich ihr Wunsch, wieder in die Heimat zurückzukehren, erfüllt. Auch Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern, besonders Familien, haben Bedarf an geeignetem Wohnraum. Deshalb appelliere ich an alle, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, dies zu tun.“

Im Auge hat Czisch vor allem Immobilieneigentümer, wie er „nachdrücklich“ betont.

Die Unterbringung in städtischen Gemeinschaftsunterkünften stoße an ihre Grenzen, so die Stadt – „dort zu leben, bietet keine Perspektive“. Zunehmend meldeten sich bei der Stadt auch Personen, die bisher privat untergekommen seien. Weil sich inzwischen abzeichne, dass ihr Aufenthalt hier viel länger daure, als sie und ihre Gastgeber zunächst angenommen hätten, suchen sie eine neue Bleibe.

Neben der direkten Vermietung an Geflüchtete bietet die Stadt Vermietern auch die Möglichkeit, einen Mietvertrag mit der Stadt abzuschließen. Die Stadt suche dann die Mieter, stehe als Ansprechpartnerin zur Verfügung – und die Mietzahlung sei sichergestellt.

Das wird gesucht

Gesucht werden Wohnungen im Stadtgebiet in unterschiedlichen Größen, in jeder Lage und unabhängig von Ausstattung und Baualter. Ideal wäre es, wenn eine Küche vorhanden wäre.

Wer sich vorstellen kann, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, kann seine Fragen im Gespräch klären. Die Abteilung Soziales hat eine Hotline eingerichtet, Telefon 0731 / 161 5400, erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Mail: wohnraum@ulm.de

Einzelzimmer innerhalb einer Wohnung

Die Stadt Ulm vermittelt keine einzelnen privaten Zimmer. Wer eines anbieten möchte, könne dies jedoch unkompliziert auf zwei Online-Plattformen tun: www.airbnb.org und https://unterkunft-ukraine.de. Beide Plattformen kooperieren mit dem Bundesinnenministerium.

Austausch für Vermieter

Wer ukrainische Geflüchtete bei sich aufgenommen hat oder sich das überlegt, für den bietet der Verein „engagiert in ulm“ regelmäßig Infoabende und Austauschtreffen an. Diese werden auf der Webseite des Vereins angekündigt.