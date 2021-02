Zahlen steigen: 116 Mutationen in Stadt und Landkreis

Die Zahl der Fälle von Erkrankungen mit Corona-Virusvarianten im Alb-Donau-Kreis und im Stadtkreis Ulm erhöht sich weiter, informierte am Mittwoch das zuständige Gesundheitsamt. In den vergangenen Tagen seien dem Gesundheitsamt neue Mutationsbefunde gemeldet worden.

In Zusammenhang mit bekannten Ausbrüchen

Diese stünden größtenteils in Zusammenhang mit bereits bekannten Ausbruchsgeschehen. So wurden in einer Arbeitersammelunterkunft in Blaubeuren zwei weitere Infektionen bekannt. In dem betroffenen Importunternehmen im Industriegebiet Ulm-Donautal haben sich drei weitere Angestellte sowie eine private Kontaktperson mit Virus-Varianten angesteckt. Auch im Falle eines weiteren im Donautal angesiedelten Unternehmens gibt es vier neue Mutationsbefunde.

Damit steigt die Zahl der Mutationsbefunde im Alb-Donau-Kreis und im Stadtkreis Ulm auf insgesamt 116 Fälle.

Mutation an der Stelle N501Y

Alle Befunde weisen die Mutation an der Stelle N501Y nach, welche die Übertragbarkeit des Virus deutlich erhöht und bei den Virus-Varianten aus Brasilien, Südafrika und Großbritannien nachgewiesen wurde. Aus Kapazitätsgründen erfolgt die genaue Varianten-Bestimmung in den Laboren aktuell nur stichprobenartig. Bislang konnte für den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes im Landratsamt Alb-Donau-Kreis nur die britische Virus-Variante nachgewiesen werden.