116 Autofahrer auf B30 zu schnell – sechs Rasern droht Fahrverbot

Insgesamt 116 Verkehrsteilnehmer sind am Mittwoch auf B30 im Bereich Dreieck Neu-Ulm zu schnell unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, müssen sie jetzt mit einer Anzeigen und Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.

Sechs PKW-Fahrern drohen sogar eine Geldbruße in Höge von 160 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Sie waren mit mehr als 90 Stundenkilometern im dortigen Baustellenbereich unterwegs, wo nur eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erlaubt ist.