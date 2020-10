1100 Studenten starten digital in ihr erstes Semester an der Uni Ulm

Eigentlich sollten die Studenten der Universität Ulm im neuen Wintersemester (startet Montag) in einer Mischung lernen: digital und in Form von Präsenz-Veranstaltungen. Doch wegen „der stark steigenden Infektionszahlen“, so die Uni am Mittwoch, startet das Wintersemester rein digital.

Mehr als 1100 Erstsemester nehmen ab Montag ein grundständiges Studium an der Universität Ulm auf. Die Studienanfänger werden digital willkommen geheißen: Universitätspräsident Professor Michael Weber und die Dekane der vier Fakultäten haben vorab Videobotschaften für die Online-Semestereröffnung aufgezeichnet.

„Allen Studienanfängern wünsche ich viel Erfolg im neuen Lebensabschnitt. Ich hoffe, dass Sie sich für ein Fach entschieden haben, das Ihnen liegt, und in dem Sie wissensdurstig sind. Dann werden Sie sicher ihr Studium meistern“, sagt Präsident Weber.

Ausnahmen von der digitalen Lehre werden lediglich gemacht für Praxisveranstaltungen, die beispielsweise zwingend einen Laborarbeitsplatz erfordern. In allen Universitätsgebäuden und somit auch bei Lehrveranstaltungen herrscht Maskenpflicht. Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, soll wieder mehr Lehre auf dem Campus angeboten werden.

Insgesamt sind im Wintersemester mehr als 10 000 Studierende an der Universität Ulm eingeschrieben – der Anteil ausländischer Studierender liegt bei rund zwölf Prozent. Die Zahl der Studienanfänger bewegt sich auf Vorjahresniveau: Zu rund 1100 „klassischen“ Erstsemestern, die noch nie an einer Universität studiert haben, kommen etwa 700 Neueinschreiber – darunter sind viele Fachwechsler. Über 400 Studierende starten in das erste Semester eines Masterstudiengangs.

Erfahrungsgemäß verändern sich die Studierendenzahlen in den ersten Wochen nach Semesterbeginn noch. In diesem Jahr ist zudem die Einschreibefrist für zulassungsfreie Bachelorstudiengänge bis zum 31. Oktober verlängert worden.

Im Wintersemester 2020/21 nehmen besonders viele Erstsemester ein grundständiges Studium der Humanmedizin, der Psychologie und der Wirtschaftswissenschaften auf. Bei den Masterstudiengängen verzeichnen Psychologie, Wirtschaftswissenschaften sowie Nachhaltige Unternehmensführung die meisten Anfängerinnen und Anfänger.