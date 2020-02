105 statt der erlaubten 50 Sachen – Polizei zieht Raserin aus dem Verkehr

105 statt 50 Stundenkilometer: Mehr als doppelt so schnell wie eigentlich erlaubt ist eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus dem Alb-Donau-Kreis auf der Wallstraßenbrücke in Ulm in Richtung Norden unterwegs gewesen. Als die Polizei sie anhalten wollte, fuhr sie weiter.

Doch sie kam nicht weit, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Frau erfuhr bei der anschließenden Kontrolle, dass sie für mindestens zwei Monate den Führerschein abgeben muss und außerdem ein Bußgeld zu bezahlen hat sowie zwei Punkte auf ihr Flensburger Konto bekommt.

Die Polizei kontrollierte am Wochenende in Ulm aber nicht nur an Wallstraßenbrücke, sondern auch in der Olgastraße. 16 Fahrverbote erwarten jetzt Autofahrer nach den Geschwindwigkeitsmessungen zwischen 19 Uhr und 2 Uhr.

In der Olgastraße waren sieben Fahrer schneller als die 30 km/h, die dort zum Schutz vor Lärm zur Nachtzeit erlaubt sind. Alle fuhren knapp unter 70 km/h. Das bedeutet für diese Fahrer mindestens einen Monat Fahrverbot, ein Bußgeld und zwei Punkte.