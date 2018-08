10 000 Besucher beim Töpfermarkt in Neu-Ulm erwartet

Zahlreiche professionelle Töpfer sind am kommenden Wochenende in Neu-Ulm zu Gast und locken voraussichtlich wieder Tausende Menschen in die Innenstadt. Auf dem traditionellen Töpfermarkt präsentieren die Hersteller am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, ihre Waren. In diesem Jahr wird es wieder einen Schautöpferstand geben.

Jahr für Jahr platzt die Neu-Ulmer Innenstadt zur Marktzeit Anfang September sprichwörtlich aus allen Nähten. In diesem Jahr organisiert die Stadtverwaltung bereits zum 33. Mal den Töpfermarkt, zu dem wieder rund 10 000 Besucher erwartet werden. Der Markt auf dem Petrusplatz gehört zu den größten Töpfermärkten in ganz Süddeutschland. Wie immer werden dort ausschließlich Profis ihre Waren ausstellen und verkaufen. Der Markt hat sich seit seinem Bestehen einen guten Namen im In- und Ausland gemacht. Heuer dürfen sich die Gäste und Besucher gar auf zwei Anbieter aus Spanien und Litauen freuen.

Das Angebot an den Ständen umfasst nach Angaben der Stadt die unterschiedlichsten, aus Ton hergestellten Produkte. Von Gebrauchsgegenständen, Dekorationsartikeln bis hin zu Kunstgegenständen ist nahezu alles dabei. Die Waren sind mit viel Liebe zum Detail und jeder Menge Kreativität handgemacht.

Viel Musik

Die Drehorgelspieler Jürgen Laufer aus Kißlegg und „Die Biermänner“ aus Schönwald im Schwarzwald werden den Töpfermarkt musikalisch umrahmen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Marktzeiten sind am Samstag, 1. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. September von 11 bis 18 Uhr.

Am Sonntag öffnen zwischen 13 und 18 Uhr darüber hinaus etwa 80 Neu-Ulmer Geschäfte bei einem verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten für Kunden und Besucher. Auf dem Rathausplatz gibt es zudem das „Festa Italiana“. Der Vespa Club Ulm präsentiert zahlreiche historische Vespas, auch italienische Köstlichkeiten werden angeboten. Musikalisches Highlight ist die Original Eros Tribute Band, die von 15 bis 19 Uhr auftreten wird. Dazu werden italienische Speisen und Getränke verkauft. Das Personal von Pipapo wird ein Kinderprogramm anbieten.

Programm für die ganze Familie

In der Glacis-Galerie wird es ebenfalls ein Familienprogramm geben – und dabei dreht sich alles ums Thema Ritter. Kinder können auf der aufgebauten Ritterburg toben oder sich selbst Schwert, Schild und Prinzessinnenkrone basteln, Gaukler präsentieren eine Show. Von 13 bis 18 Uhr darf man kostenfrei im Parkhaus des Einkaufszentrums parken. Bei der Metzgerei Geydan- Gnamm wird von 13 bis 15.30 Uhr ein Grill-Tasting angeboten, beim Media Markt findet ein kostenloses „Haar- und Bartstyling-Event“ statt. Das Thema Sicherheit spielt bei Möbel Mahler am Sonntag eine große Rolle: Im Außenbereich werden Feuerwehr, Wasserwacht und Rotes Kreuz vertreten sein, es gibt viele Aktionen für Kinder.