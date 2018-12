Übermüdet am Steuer

Die Autobahnpolizei wurde am Sonntag, gegen 02.45 Uhr, zu einem verunfallten Fahrzeug gerufen.

Ein 25-jähriger PKW-Lenker war in Richtung Karlsruhe unterwegs. Der PKW war ohne Lenkbewegung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich an der Böschung überschlagen. Schließlich kam er auf dem Dach entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen. Bei seiner Befragung gab der Fahrer an eingeschlafen zu sein. Der Fahrer und seine 27-jährige Mitfahrerin wurden zur medizinischen Untersuchung in eine Klinik verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt.