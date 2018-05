Übergriffe auf Frauen am Apothekergarten

Eine 28-Jährige ist am Sonntagmorgen am Apothekergarten in Ulm durch einen Unbekannten sexuell bedrängt worden. Ein weiterer Übergriff ereignete sich am späten Montagabend, diesmal das Ziel, eine 41-Jährige. Die Polizei sucht den Täter und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ob es sich um den selben Täter handelt ist aktuell noch unklar.

Die 28-Jährige war gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen im Bereich des Apothekergartens zu Fuß unterwegs. Als sie in Richtung des Bahnhofs lief, kam ihr ein Mann entgegen. Die Hose des Mannes war geöffnet. Der Unbekannte sprach die Frau an und fasste sie am Arm an. Die 28-Jährige verstand nicht was der Mann sagte und schob ihn weg. Zudem habe sie dem Unbekannten deutlich gemacht, dass er sie in Ruhe lassen solle. Das interessierte den Mann nicht. Er fasste sie an der Schulter und hielt sie fest. Dann begrapschte er die Frau unsittlich.

Mit Akzent gesprochen

Die 28-Jährige schrie und wehrte sich. Sie konnte sich befreien und rannte weg. Am Busbahnhof Ost stieg sie in einen Bus und verständigte die Polizei. Der Mann flüchtete. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Einen Tatverdächtigen konnten die Beamten nicht mehr feststellen. Spezialisten sicherten die Spuren.

Die Frau konnte den Mann beschreiben. Er soll etwa 1,85 Meter groß und schlank sein. Sie schätzte ihn auf etwa Mitte Dreißig. Der Täter hatte dunkelblonde, kurze Haare und helle Haut. Die Frau vermute, dass er osteuropäischer Herkunft gewesen sei, da er mit Akzent gesprochen habe. Er habe eine hellblaue Jeans, eine helle Jacke und darunter ein schwarzes Shirt getragen.

Zeuge gesucht

Den Beamten schilderte die Frau, dass ihr bei ihrem Spaziergang im Apothekergarten eine Frau mit einem Rucksack entgegen gekommen sei. Zudem habe sie auf ihrer Flucht einen Mann auf der Zinglerbrücke gesehen, der möglicherweise auch etwas gesehen haben könnte. Dieser Mann sei ungefähr Mitte Fünfzig gewesen und habe eine neonfarbene Jacke, wie sie von Straßenarbeitern getragen wird, getragen. Diese wichtigen Zeugen sucht nun die Polizei. Sie werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Frau wehrt sich erfolgreich gegen Angreifer

Der zweite Übergriff ereignete sich laut Polizei am späten Montagabend. Unter einem Vorwand lockte ein bislang unbekannter Täter gegen 22.40 Uhr eine 41 Jahre alte Frau von der Fußgängerzone in den Apothekergarten. Dort begrapschte er die Frau und wurde sehr zudringlich.

Als die 41-Jährige um Hilfe rief und sich Passanten näherten, flüchtete der Mann. Er wird als mitteleuropäischer Typ, im alter zwischen 30 und 40 Jahre beschrieben. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hatte braunes, an den Seiten kürzer rasierte Haare und trug eine hellblaue Jeans sowie ein lachsfarbenes Longshirt. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen und ob es sich möglicherweise doch um ein und denselben Täter handelt, sei zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht klar, so die Ulmer Polizei.