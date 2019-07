Änderungen und Zugausfälle wegen Bauarbeiten auf Filstalbahn – das müssen Reisende beachten

Die Deutsche Bahn führt ab Sonntag, 4. August, bis Donnerstag, 5. September, Bauarbeiten in verschiedenen Abschnitten auf der Filstalbahn durch. Besonders betroffen sind Reisende, die am Ulmer Hauptbahnhof zu- und aussteigen wollen. Es kommt zu folgenden Einschränkungen im Zugverkehr auf der Strecke zwischen Ulm und Stuttgart:

Fernverkehr

Donnerstag, 8. August (23 Uhr) bis Dienstag, 13. August (4.30 Uhr)

ICE-Linien 11 (Berlin–München) und 42 (Hamburg–München)

Mehrere ICE-Züge fallen zwischen Frankfurt (Main)/Stuttgart–München aus.

Mehrere ICE-Züge werden im Abschnitt Stuttgart–Augsburg umgeleitet und die planmäßigen Zwischenhalte fallen aus. Die Züge kommen 30 Minuten später an beziehungsweise fahren früher ab in Augsburg/München.

IC-Linie 60 (Karlsruhe–München) und EC-Linie 62 (Saarbrücken-) Frankfurt (Main)–Klagenfurt)

Mehrere IC/EC-Züge fallen zwischen Stuttgart–München aus. Zwischen Karlsruhe/Frankfurt (Main) und Stuttgart fahren Ersatzzüge mit neuen Zugnummern.

Einige EC-Züge werden zwischen Stuttgart–München umgeleitet. Die planmäßigen Zwischenhalte fallen aus.

EC 113 nach Klagenfurt (8.20 Uhr ab Frankfurt (Main)) hält am 9. und 12. August nicht in Darmstadt, Bensheim und Weinheim (Bergstr). Der Zug hält zusätzlich in Mannheim.

TGV-Linie 83 (Paris Est–München)

Die TGV-Züge enden/beginnen in Stuttgart und fallen im Abschnitt zwischen Stuttgart–München aus.

DB Regionalverkehr Stuttgart–Ulm

Sonntag, 4. August, bis Freitag, 16. August

Auf Grund von nächtlichen Bauarbeiten zwischen Plochingen und Ebersbach sowie Schienenschleifarbeiten zwischen Bad Cannstatt und Esslingen (Neckar) stehen von zwei Gleisen nur ein Gleis zur Verfügung. Es sind in diesem Zeitraum Fahrplananpassungen im Regionalverkehr erforderlich.

Freitag, 9. August, bis Montag, 12. August

Zwischen Plochingen und Geislingen finden Brückenarbeiten sowie Arbeiten an Signalanlagen statt. Auf Grund dieser Arbeiten ist der Streckenabschnitt Ebersbach–Geislingen (Steige) für den Zugverkehr gesperrt und es wird eine Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Regional-Express-Züge (RE) der Linie Stuttgart–Ulm (–Lindau) fallen in dieser Zeit zwischen Stuttgart–Ulm aus.

Zusätzlich ist in dieser Zeit der Abschnitt Geislingen (Steige)–Amstetten (Württ) jeweils nachts wegen Oberleitungsarbeiten nur eingleisig befahrbar. Reisende nutzen zwischen Stuttgart–Ebersbach sowie zwischen Geislingen (Steige)–Ulm die Regionalbahnen (RB), die teilweise mit angepassten Fahrzeiten verkehren.

Sonntag, 25. August, bis Donnerstag, 5. September

Es finden jeweils nachts Schienenschleifarbeiten zwischen Ebersbach und Ulm statt. Von zwei Gleisen steht nur ein Gleis zur Verfügung. Es sind laut Bahn Fahrplananpassungen erforderlich und Zugausfälle nicht vermeidbar.

Sonstige Hinweise

Die Busse halten nicht immer direkt am Bahnhof. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren.

Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 2092-7087 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr).