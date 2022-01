Präsidentin des Bundestags bei Neujahrsempfang

Außergewöhnliche Zeiten würden „außergewöhnliche Aktionen und Kreativität“ erfordern, teilen die SPD Ulm und der SPD-Kreisverband Alb-Donau gemeinsam mit.

Wegen der Pandemie könne der traditionelle Neujahrsempfang erneut nicht in der gewohnten Form eines gemeinsamen Zusammentreffens stattfinden. Das Event steige nun in virtueller Form: am Dienstag, 1. Februar, um 18 Uhr. Bereits zugesagt hat ein hochkarätiger Gast: Bärbel Bas, die Präsidentin des Deutschen Bundestages. Damit bekleidet sie das nach dem Bundespräsidenten zweithöchste Amt in der Bundesrepublik.

Beim Neujahrsempfang will die SPD „Gedanken und Impulse zur aktuellen Politik“ mit ins neue Jahr 2022 geben.

Alle Interessierten und Freunde der SPD sind eingeladen. Der Neujahrsempfang findet statt als Zoom-Konferenz (Meeting-ID: 930 6280 9874,Kenncode: 720561). Der Einladungslink in Kurzform dazu lautet: https://t1p.de/SPDULMNJE2022