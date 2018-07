Gullydeckel aufgestellt: Ölwanne aufgerissen

Das Polizeirevier Giengen an der Brenz sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Sontheim ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte einen Gullydeckel im Eschenweg aufgestellt. Gegen 03.45 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer über diesen Gullydeckel.

Er riss sich die Ölwanne an seinem Fahrzeug auf, wodurch das gesamte Öl auslief. Die Feuerwehr Sontheim musste anrücken, um dieses zu beseitigen. Am Auto des Mannes entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.