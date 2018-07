Zwölf Teams kämpfen um den Schmiechtal-Cup

Zum 23. Mal bietet der FC Schmiechtal von Freitag bis Sonntag den Schmiechtal-Cup an. Zwölf Mannschaften von der Bezirksliga bis zur Kreisliga B in drei Gruppen spielen um den Sieg. Pokalverteidiger ist der TSV Blaubeuren.

Am Freitag ab 16 Uhr trägt die Gruppe A ihre Spiele aus. Bis gegen 21 Uhr spielen der TSV Blaubeuren, der FC Blaubeuren, der TSV Allmendingen und SV Niederhofen.

Die acht Mannschaften der Gruppen B und C spielen ihre Vorrunde am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr aus. Die beiden Ersten der Gruppen A, B und C ermitteln in einer Zwischenrunde am Sonntag ab 11 Uhr die vier Mannschaften der Endrunde. Gegen 16.30 Uhr soll der Turniersieger feststehen.

Verantwortlich sind Raphael Pianezzola und Armin Mutschler. Pianezzola nennt die drei Bezirksligisten SG Altheim, FC Blaubeuren und TSG Ehingen als Favoriten. Doch auch der TSV Blaubeuren (Kreisliga A) möchte den Titel verteidigen. Änderungen ergeben sich in den Spielzeiten. Die Gruppenspiele und die Spiele der Zwischenrunde dauern zweimal 20 Minuten, die Finalspiele werden jeweils einmal 30 Minuten gespielt. Der FC Schmiechtal hofft wieder auf viele Zuschauer und gutes Wetter.

Die Teilnehmer

Gruppe A: TSV Blaubeuren (Kreisliga A), FC Blaubeuren (Bezirks-liga), TSV Allmendingen (Kreisliga B), SV Niederhofen (Kreisliga B). – Gruppe B: SG Altheim (Bezirksliga), SV Feldstetten (Kreisliga B), FV Schelklingen-Hausen (Kreisliga A), TSG Upfingen (Kreisliga A). – Gruppe C: SV Ringingen (Kreisliga A), TSG Ehingen (Bezirksliga), SV Alberweiler (Kreisliga A), FC Schmiechtal (Kreisliga B).