Zünftig geht es beim Schmiechner Vatertagsfest zu

Wie in jedem Jahr ist der Vatertag in Schmiechen kräftig gefeiert worden. Am vMittwochabend starteten die Vatertagsfeiertage in Schmiechen. Die Trachtenparty eröffnete bei herrlichem Wetter die Festtage.

Die Band „Herz Ass“ war dabei das Highlight des Abends. Die Band besteht aus insgesamt sieben Vollblutmusikern. Mit ihren 25 verschiedenen Musikinstrumenten auf der Bühne gelten sie als absolute Grenzgänger zwischen klassischer Volksmusik und modernem Partyschlager. Mit ihren witzigen Showelementen und einem abwechslungsreichen Partyprogramm machten die sieben Musiker den Festabend zu einem ganz besonderen Erlebnis und brachten die Festgäste zum toben.

Wie der Name bereits erahnen lies, war der Dresscode am Mittwochabend Trachten. Die Besucher präsentierten die schönsten Dirndel und Lederhosen in allen möglichen Farbkombinationen. Neben dem musikalischen Genuss, gab es natürlich auch etwas leckeres für den Bauch.

Wie immer bot der Musikverein Schmiechen seinen Gästen eine leckere Auswahl an verschiedenen Speisen und Getränke an. Beliebt waren hier natürlich die Klassiker wie Pommes und die traditionelle Festwurst. Kaum war die Band auf der Bühne, ging es wie gewohnt im Festzelt rund und. Die Besucher des Vatertagsfest klatschten, trampelten und jubelten den Musikern zu. Kaum eine Stunde später herrschte beste Stimmung. Kaum eine Bierbank blieb dann noch verschont. Vor allem die Jugendlichen standen auf den Bierbänken und tanzten und sangen die Lieder der Band mit sichtlich großem Spaß mit. Auch in diesem Jahr war das Vatertagsfest in Schmiechen gut besucht.

Zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene feierten am Mittwochabend den Start in das verlängerte Wochenende. So auch die Freundinnen Melanie Richert und Jennifer Stummer aus Allmendingen. „Klar sind wir in Schmiechen beim Vatertagsfest dabei. Das ist das beste Fest, da muss man dabei sein“, betonen die beiden. Die 30-jährige Mama Melanie feierte jedoch nicht nur am Mittwochabend im Festzelt, sondern besuchte auch am Donnerstag mit ihrer sechsjährigen Tochter das Vatertagsfest in Schmiechen.

Am Donnerstag begann das Fest um 10.30 Uhr mit dem traditionellen Vatertagsfrühshoppen und den „Original Schwabenkrainer“, die den musikalischen Rahmen gestalteten. Rund um das Festzelt war ein Vergnügungspark aufgebaut. Dieser konnte in diesem Jahr leider aufgrund des Wetters nicht so ausgiebig genutzt werden wie im vergangenen Jahr. Um 16 Uhr folgte dann das nächste Highlight des Tages. Der Vatertagsnachmittag mit dem Musikverein Schmiechen. Doch die Feiertage waren keineswegs nur ein Fest für Väter. Vor allem Familien genossen das Fest und die damit verbundene Geselligkeit. Die rund 60 Helfer und Arbeiter konnten auch in diesem Jahr mit ihrer ehrenamtlichen Hilfe erneut ein gelungenes Vatertagsfest auf die Beine stellen.