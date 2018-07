TSG Ehingen gewinnt den Schmiechtal-Cup 2018

Das hat man sicher nicht erwartet. Nach dem enttäuschenden vierten Platz beim Ehinger Fußball-Stadtpokal hat die TSG Ehingen am Sonntag den Schmiechtal-Cup gewonnen.

Den Turniersieger kann man dabei als Minimalisten bezeichnen. In den Gruppenspielen gelang Valentin Gombold beim 1:1 gegen den FC Schmiechtal das einzige Tor. Das 1:0 gegen den SV Alberweiler resultierte aus dem Nichtantreten des Gegners. Zweimal 0:0 hieß es in der Zwischenrunde und dann im Halbfinale nach ebenfalls einem 0:0 gab es den Sieg im Elfmeterschießen gegen den TSV Allmendingen. Erst im Finale gelang dann der einzige Ehinger Sieg in regulärer Spielzeit.

Titelverteidiger TSV Blaubeuren hatte am Freitag Lospech. Er war nach den Gruppenspielen A punkt- und torgleich mit dem Stadtrivalen FC Blaubeuren. Das Los entschied zugunsten des FC, der TSV war ausgeschieden. Für eine Überraschung sorgte der B-Kreisligist und Gastgeber FC Schmiechtal, der in seiner Vorrundengruppe Erster war

Gruppe A: TSV Blaubeuren – FC Blaubeuren 1:1, TSV Allmendingen – SV Niederhofen 2:0, TSV Blaubeuren – TSV Allmendingen 1:1, FC Blaubeuren – SV Niederhofen 2;1, TSV Blaubeuren – SV Niederhofen 1:1, FC Blaubeuren – TSV Allmendingen 0:0. - Platzierungen: 1. TSV Allmendingen 3:1 Tore/5 Punkte, 2. FC Blaubeuren 3:2/5, 3. TSV Blaubeuren 3:2/5, 4. SV Niederhofen 1:5/0.

In der Gruppe B trumpfte die TSG Upfingen auf. Sie gewann gegen die SG Altheim und wurde Gruppenerster. Ausgeschieden waren nach der Vorrunde Schelklingen-Hausen und Feldstetten.

Gruppe B: SG Altheim – SV Feldstetten 2:0, FV Schelklingen-Hausen – TSG Upfingen 0:1, SG Altheim – FV Schelklingen-Hausen 2:0, SV Feldstetten - TSG Upfingen 0:3, SG Altheim - TSG Upfingen 0:1, SV Feldstetten - FV Schelklingen-Hausen 0:0. - Platzierungen: 1. TSG Upfingen 5:0 Tore/9 Punkte, 2. SG Altheim 4:1/6, 3. FV Schelklingen-Hausen 0:3/1, 4. SV Feldstetten 0:5/1.

Die TSG Ehingen hatte in Gruppe C zunächst Startschwierigkeiten und musste dem FC Schmiechtal den ersten Platz überlassen. Der B-Ligist kam durch den Sieg gegen Ringingen und den durch die Absage von Alberweiler kampflos gutgeschriebenen Punkten auf insgesamt sieben Zähler und damit die beste Ausbeute in dieser Gruppe.

Gruppe C: SV Ringingen – TSG Ehingen 0:0, SV Alberweiler – FC Schmiechtal 0:1, SV Ringingen – SV Alberweiler 1:0, TSG Ehingen – FC Schmiechtal 1:1, SV Ringingen – FC Schmiechtal 0:2, TSG Ehingen – SV Alberweiler 1:0 (Alberweiler war nicht angetreten). - Platzierungen: 1. FC Schmiechtal 4:1 Tore/7 Punkte, 2. TSG Ehingen 2:1/5, 3. SV Ringingen 1:2/4, 4. SV Alberweiler 0:3/0.

Die jeweils ersten zwei Bestplatzierten jeder Gruppe erreichten die Zwischenrunde. Hier gab es folgende Ergebnisse: Gruppe D: TSV Allmendingen – FC Schmiechtal 1:0, TSV Allmendingen – SG Altheim 0:0, FC Schmiechtal – SG Altheim 1:0. Platzierungen: 1. TSV Allmendingen 1:0/4, 2. FC Schmiechtal 1:1/3, 3. SG Altheim 0:1/1. Gruppe E: TSG Upfingen – FC Blaubeuren 1:0, TSG Upfingen – TSG Ehingen 0:0, FC Blaubeuren – TSG Ehingen 0:0. Platzierungen: 1. TSG Upfingen 1:0/4, 2. TSG Ehingen 0:0/2, 3. FC Blaubeuren 0:1/1.

In der regulären Spielzeit in den Halbfinalspielen fielen keine Tore. Die TSG Ehingen siegte im Elfmeterschießen gegen den TSV Allmendingen mit 3:2 (Markus Manthey hielt einen Elfmeter). Im zweiten Halbfinale war Schmiechens A-Jugend-Torwart Mathias Kohn der Held: Auch er hielt einen Elfmeter gegen TSG Upfingen beim 3:2-Sieg.

In der Endrunde ging es um Sieg und Platzierungen, die Ergebnisse:

Spiel um Platz 5: SG Altheim – FC Blaubeuren 2:3.

Spiel um Platz 3: TSV Allmendingen – TSG Upfingen 0:3.

Finale: TSG Ehingen – FC Schmiechtal 2:0. Beide Tore erzielte Valentin Gombold.

Die Turnierleitung an drei Tagen hatten Jürgen Bloching, Jonas Kneer und Michael Pianezzola. FC-Vorsitzender Armin Mutschler hatte die Turnier-Aufsicht.