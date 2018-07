Schmiechener stellen neues Feldkreuz am Sommerberg auf

In ihrer Schreinerei am Sommerberg arbeitet Ute Heimberger allein. Anders ist es, wenn es darum geht, eines der von ihr gefertigten Flurkreuze aufzurichten. Da verlässt sie sich auf starke Männer. So war es auch gestern Nachmittag, als neun Männer der Schreinermeisterin halfen, gleich neben ihrem Betriebsgelände das neue Kreuz am Steilhang des Sommerbergs aufzustellen und zu stabilisieren.

Dabei hörte alles auf ihr Kommando. Schließlich hat Ute Heimberger als Frau vom Fach schon 40Feldkreuze angefertigt und kennt jeden Handgriff. Sie gibt an, wie die Haltestreben auszurichten sind und schraubt sie – auch bei Regenwetter – selbst elektrisch fest. „Hin und wieder kribbelt es am Gehäuse der Bohrmaschine“, berichtet Heimberger von Erfahrungen mit Feuchtigkeit in der Steckdose. Gestern tröpfelte es zwar anfangs ein bisschen, aber die Sonne kam schnell wieder zum Vorschein, als das Kreuz aufgerichtet und in senkrechter Stellung fixiert war.

Kran erleichtert die Arbeit

Erleichtert wurde die Arbeit durch einen fahrbaren Kleinkran des Schelklinger Zementwerks. Dieser hievte zuerst das 500 Kilogramm schwere Kreuz problemlos an die vorgesehene Stelle und später mehrfach die mit Beton gefüllte Schubkarre zur Verfüllung des Lochs um die Halterungsschiene. Wenn sich der Beton bis in einer Woche verfestigt hat, nimmt Ute Heimberger die Stützen ab und befestigt den neu vergoldeten Christuskörper am Kreuz. Am 18. September erfolgt die Einsegnung. (ef)