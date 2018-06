Die jüngsten Maibaum-Fans sind stolz

Sie sind super stolz auf ihren Maibaum – den Sieger des SZ-Wettbewerbs 2012: Alle Kinder des Schmiechener Kindergartens haben kräftig mitgeholfen und die Holzplatten um den Stamm mit bunten Blumen, Schmetterlingen sowie einem Regenbogen verziert. Auch ihren eigenen Maibaum haben sie auf DinA4-Blätter gemalt, die Erzieherinnen haben dazu ein Gedicht verfasst (siehe kleines Bild). Diese Maibaum-Briefe, die liebevoll mit einem Herz zusammengebunden sind, liegen im Baumbriefkasten – als Gruß für jeden Besucher.

„Das große Engagement des Kindergartens war das Zünglein an der Waage“, sagt SZ-Verlagsleiter Jens Backhaus, der auch Mitglied der Jury war. Er freut sich, dass die Maibaum-Tradition in Schmiechen schon an die Kleinsten weitergebenen wird.

Die Idee dazu hatte Pia Ebe. Sie ist Erzieherin im Kindergarten Schmiechen und kümmert sich zusammenmit dem früheren Ortsvorsteher Franz Ruoß seit Jahren um den Maibaum auf dem Kirchplatz. „Nach dem zweiten Platz im vergangenen Jahr haben wir gesagt: Jetzt müssen wir richtig ran“, sagt sie und hat bei ihrer Chefin Georgine Gentner nachgefragt.

Die war gleich Feuer und Flamme, und so hat der Kindergarten (zwei Gruppen mit insgesamt rund 50 Kindern) das erste Mal mitgeholfen. Auch Karla, die Enkelin von Franz Ruoß, war dabei. „Das Malen hat mir am meisten Spaß gemacht“, sagt die Sechsjährige. Eine Woche vor dem Aufstellen haben sie begonnen, die Holzplatten zu bemalen. „Für jedes Schild haben wir einen Tag gebraucht“, erzählt Pia Ebe, die den Kindern zuvor die Maibaum-Tradition erklärt hat. Auch beim Aufstellen waren die Kinder dabei und haben ihre selbstgemalten Briefe an die Bürger verteilt. „200 Blatt sind weggegangen“, sagt Pia Ebe stolz.

Im Herbst wechselt die Schmiechenerin nach Ehingen und arbeitet dort in einer Kinderkrippe. Bei der Maibaum-Organisation will sie aber auch weiterhin dabei sein. Und wahrscheinlich wird auch der Kindergarten wieder mithelfen – das kann sich Leiterin Georgine Gentner auf jeden Fall gut vorstellen.