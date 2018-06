Das Wunder von Bern in Schmiechen

Versprechen muss man halten: In Schmiechen wird der Film „Das Wunder von Bern“ am Sonntag, 13. Juli, dem Finaltag der Fußball-WM, in Austermanns Landgaststube vor Beginn des Public Viewings gezeigt. Wirtin Rosanna Austermann hatte nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal diese Idee, die nun in die Tat umgesetzt werden soll. Um 18 Uhr soll der Film starten, um rechtzeitig mit der Vorberichterstattung und ab 21 Uhr mit der Übertragung des Finales fortfahren zu können. Aufgrund der Wetterprognose planen Austermanns die Filmvorführung und die Fußballübertragung in der Gaststube.