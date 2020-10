Zwölf Autos sind in der Nacht zum Freitag in Schelklingen beschädigt worden. Die Täter waren laut Angaben der Polizei auf das Gelände eines Autohauses an der B 492 gelangt. Dort warfen sie an zwölf Gebrauchtwagen jeweils mindestens eine Scheibe ein. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro betragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert.

Ähnliche Taten auch schon am Wochenende zuvor

Bereits am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und an sechs Autos in der Konradistraße die Scheiben eingeschlagen. Auch hier ermittelt die Polizei aus Schelklingen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07391/ 5880.