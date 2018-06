Zweiter Rosen- und Blumenmarkt als Zugpferd

Rosenduft wehte am Samstagnachmittag über den Rathausvorplatz in Schelklingen. Das freute die zahlreichen Besucher, die an der Veranstaltung zur Belebung der Schelklinger Innenstadt teilnahmen. Hier fand der zweite Rosen- und Blumenmarkt der CDU statt, initiiert vom Schelklinger Stadtverband. Mitglieder und Freunde der Partei wirkten mit Ständen mit. Zuerst natürlich um dem Namen des Marktes gerecht zu werden, Blumengeschäftsinhaber und Parteimitglied Walter Haimerl, der mit seiner Mannschaft den kleinen Festplatz in ein einladendes Meer aus Rosen und weiteren Blumen verwandelt hatte.

Mit einem Stand und einer Rosen darstellenden Kunstinstallation haben sich heuer die beiden Schelklinger Künstlerinnen Brigitte Buck-Jäger und Ute Wekwert am Rosen- und Blumenmarkt beteiligen können. Vergangenes Jahr zeigte Holzkünstler Uwe Köhle seine Werke. Die beiden Malerinnen boten Gemälde zum Kauf an. Weil sie in ihrem Schaffen aber Rosen noch nicht zu den Motiven gezählt hatten, ließ sich Brigitte Buck-Jäger im Vorfeld etwas Passendes einfallen, um künstlerisch an das Veranstaltungsthema anzuknüpfen. Entstanden ist eine Installation aus Bodenseeschwemmholz, weiß lackiert, mit aufgesetzten Rosenblüten aus gebogenem rosa Draht. Ein Hingucker.

Tennisspieler verkaufen Kuchen

Organisiert hat Stadtverbandschef Heinz Zeiher den Markt, der dafür neben Walter Haimerl wiederum Harry Reichert für die Bewirtung, seine Tochter, die Schmiechener Friseurmeisterin Denise Zeiher mit Pflegeprodukten und einem Kinderschminkangebot, Finch Whisky aus Nellingen und auch Optik Uhren Schmuck Moll gewinnen konnte. Die Museumsgesellschaft und der Geopark präsentierten sich. Heuer machte die Tennisabteilung Schmiechen mit und übernahm den Kuchenverkauf. Und Heinz Zeiher wies auch darauf hin, dass das Schuhhaus Kohn sich beteilige und jedem Einkäufer im Ladengeschäft unweit des Festplatzes am Samstagnachmittag einen so genannten Rosen-Rabatt geben wolle.

Atmosphäre sichtlich genossen

Zum Marktpublikum gehörten viele einheimische Bürger, die die Atmosphäre sichtlich genossen. Aber es war auch wieder reichlich CDU-Parteiprominenz anwesend, zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, ihr Kollege im Landtag Manuel Hagel, der Kreisvorsitzende Paul Glökler, Peter Groß aus Ehingen oder auch Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest, der in Schelklingen bei der vergangenen Bürgermeisterwahl Kandidat war und vor einem Jahr in die Partei eingetreten ist. Doch es war eine Veranstaltung für das ganze Städtle, wie zum Beispiel auch der Besuch von SPD-Gemeinderatsfraktionschef Jürgen Haas beim Rosenmarkt zeigte. So war es möglich, Gespräche mit den Verantwortlichen in der Kommunal- und Landespolitik zu führen.