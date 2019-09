Die Zuschauer dachten nach einer schwachen ersten Halbzeit nicht mehr daran, dass der FC Schelklingen/Alb das Topspiel der Fußball-Kreisliga A gegen die SGM Ertingen/Binzwangen gewinnen könnte. Doch am Ende hatten die Gastgeber mit 3:1 die Nase vorne.

SZ-Topspiel: FC Schelklingen/Alb – SGM Ertingen/Binzwangen 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Eigentor (39.), 1:1 Ralf Lang (77., Foulelfmeter), 2:1 Ralf Lang (82.), 3:1 Dominik Blankenhorn (87.). - FC-Trainer Wilfried Staiger hatte in der Halbzeitpause zu seinen Spielern gesagt: „Wenn Ihr so weiterspielt, verliert Ihr das Spiel.“ Doch die zweite Halbzeit zeigte ein ganz anderes Bild.

Die Gastgeber waren von vorneherein geschwächt. Es fehlte nicht nur Timo Rothenbacher, sondern auch der etatmäßige Torhüter Andreas Gaus, der sich am Sonntag krank gemeldet hatte. Besonders das Fehlen von Timo Rothenbacher machte sich zunächst negativ bemerkbar. Zur schwachen Leistung der Gastgeber im ersten Dúrchgang passte auch ein Eigentor zum 0:1 in der 39. Minute.

Nach der Halbzeitpause spielte der FC Alb druckvoller. Bei zwei klaren Chancen parierte der Gästetorhüter hervorragend. In der 77. Minute wurde ein Angreifer des FC Alb im Strafraum gefoult. Ralf Lang verwandelte sicher zum 1:1. Irgendwie sahen die Zuschauer nun ein anderes Spiel. Plötzlich unterliefen den Älblern nicht mehr so viele Abspielfehler wie zuvor. Wieder war es Ralf Lang, der souverän seine Mannschaft erstmals in Führung brachte. Danach hatte FC-Torhüter Heiko Hoffer zweimal Glück bei gefährlichen Szenen in seinem Strafraum.

Das 3:1 war eine Gemeinschaftsleistung von Ralf Lang und Dominik Blankenhorn. Der Gästetorhüter ließ einen scharfen Schuss von Ralf Lang abprallen und Dominik Blankenhorn erzielte das 3:1 zum endgültigen Sieg. FC-Trainer Wilfried Staiger sagte: „Der Sieg ist aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, doch die erste Halbzeit war von uns eine einzige Enttäuschung.“

Das Spiel der Reserven ging mit 4:3 nach einem 1:3-Rückstand an den FC Schelklingen/Alb.