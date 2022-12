Zwei neue Defibrillatoren für die Region

Seit letzter Woche stehen in Justingen und Ersingen dank einer Spende der Donau-Iller Bank eG zwei neue Defibrillatoren zur Verfügung. In Justingen wurde der neue Defibrillator am Feuerwehrhaus in zentraler Lage im Ortskern angebracht. Das rund 2000 Euro teure Gerät ist durch einen speziellen Wandschrank auch bei niederen Temperaturen gut geschützt und von außen zugänglich, so die Donau-Iller Bank in ihrer Pressemitteilung. Bei der Übergabe vor Ort freuten sich Ortsvorsteher Rainer Knoche sowie Ortschaftsrat und Organisator Johannes Nüßle mit den Vertretern der Donau-Iller Bank Thomas Freudenreich und Michael Bayer über die Spende der Bank, die die Kosten für das Gerät übernahm.

Fast zeitgleich wurde ein Defibrillator in Ersingen übergeben. Das Gerät wurde im Foyer des evangelischen Gemeindehauses angebracht. Bürgermeister Achim Gaus, Ortsvorsteherin Irene Paal, Pfarrer Lukas Weigold, Gabi Schwarzenbach von der evangelischen Kirchengemeinde und Vorstandsmitglied Gerhard Deuringer von der Donau-Iller Bank waren bei der Übergabe vor Ort. „Wir investieren an beiden Orten in die Sicherheit der Bürger, aber hoffen, dass die Geräte nie benötigt werden“, erklärt Gerhard Deuringer.

Beide Defibrillatoren sind hochmodern und selbsterklärend. Bei der Anwendung der Geräte kann nichts falsch gemacht werden und es kann jederzeit auch von Laien eingesetzt werden. Denn gerade die ersten Minuten nach dem Herzstillstand sind sehr entscheidend und wichtig, ein sofortiges Handeln kann dabei Leben retten, schreibt die Donau-Iller Bank.