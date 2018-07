Der Spielplatz in Hausen soll nach Meinung des Ortschaftsrates aufgewertet werden. Weil die Stadtverwaltung derzeit nur den Bestand erhält, wird überlegt, Geld aus dem Ortsteilbudget für ein zusätzliches Spielgerät zu verwenden. Zunächst wird aber die Ersatzbeschaffung für die abgebaute Kunststoffrutsche und den beseitigten Spieltunnel abgewartet.

In der Überlegung sind als Anschaffung aus den Ortsmitteln zum Beispiel ein bodentiefes Trampolin oder auch eine Seilbahn, wobei bei der Seilbahn der Platzbedarf ein Problem sein könnte und beim Trampolin die hohen Kosten. Ein quadratisches Trampolin mit Seitenlängen von 2,35 Metern kostet rund 6000 Euro. Der Ortschaftsrat war zur Ortsbesichtigung auf dem Spielplatz am Staudenweg. Vor dem Gang in den Ratssaal kam es zum Gespräch mit Anwohnern, die sich in der 30er-Zone über Raser auf dem Weg zum Fußballplatz beschwerten. Raser könnten von Anwohner auf das Tempolimit hingewiesen werden, ebenso sollten Anwohner auch die Nutzer des Spielplatzes hinweisen, keinen Unrat zu hinterlassen.

Das Ortsteilbudget beträgt durch einen Rest aus dem Vorjahr etwa 5600 Euro. Im Ratssaal erinnerte Ortsvorsteher Jürgen Glökler an die weiteren Wünsche, die aus dem Ortsteilbudget bezahlt werden könnten. Es geht dabei um eine Dächle für den vor wenigen Jahren freigelegten und aufgemauerten Dorfbrunnen oder auch die Verbesserungen der Grillstellen am Grillplatz, einen Bolzplatz, eine sogenanntes „Fahrerbänkle“, Waldbänke oder auch die Instandsetzung des Radweges vom Längental her. Allerdings räumte der Ortsvorsteher ein, dass der Radweg eher aus einem anderen Topf bezahlt werden müsste, weil die Instandhaltung eine öffentliche Aufgabe ist. Die Idee für das „Fahrerbänkle“ stammt aus einer Schelklinger Lenkungsgruppe und ist schon einige Jahre alt. Es geht darum an einem Bänkle das Fahrziel anzuzeigen, um nach Schelklingen oder in Richtung Justingen mitgenommen zu werden.

In der Versammlung wurde auch über die Verwendung des Guthabens aus dem Jagdpachtanteil gesprochen. Jährlich bekommt der Teilort Hausen 735 Euro, die für Brauchtum, Kultur und Soziales verwendet werden sollen. In Anwesenheit von Karl Bund, der das dieses Sondervermögen verwaltet, wurde beschlossen, das Material für das Dorfbrunnendächle aus der Jagdpacht zu finanzieren. Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins übernehmen die Arbeitsleistung.