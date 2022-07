Tipps vom Sportprofi: So überwindet man den eigenen Schweinehund

Christian Joh, Chef der Schelklinger Sportinsel, will dafür sorgen, dass die Leute wieder etwas für ihren Körper tun. „Seit Corona bemerken wir, dass viele nicht mehr auf ihre Gesundheit und Fitness achten, deswegen habe ich ein spezielles Programm gestartet.“ Im Rahmen dieses Programms, holt Joh bekannte Sportler nach Schelklingen, die ihre Sportart vorstellen und ein Training für alle Interessierten anbieten. Den Auftakt der Reihe hat Katharina Isele gestaltet. Als eine der fittesten Frauen in Deutschland stellte sie „Functional Fitness“ vor. Erst am Wochenende hat sie mit nur zwei Sekunden Rückstand Platz 2 bei der Deutschen Meisterschaft in der Funktionalen Fitness in Berlin belegt.

Katharina Isele und Fitnessstudio-Chef Christian Joh (Foto: David Drenovak)

„Wir wollten einfach mal einen Profi einladen, der in seinem sportlichen Bereich mal ein bisschen berichten und motivieren kann“, erklärt Christian Joh. Es sei zwar nicht so, dass die Trainer und Mitarbeiter der Sportinsel nicht motivieren könnten, allerdings sei der Hintergrund der, dass sie nach der Coronapause oft zu hören bekommen, dass die Menschen ihr Trainingsprogramm nicht in den Tagesablauf integrieren können.

Deshalb startet das Fitnessstudio nun die Serie mit Spitzenathleten, die zeigen, dass das auch auf hohem Niveau möglich ist. Es sei zudem auch durch Studien belegt, dass in der Coronazeit viel Fitness verloren gegangen sei und viele Leute zu viele Kilos auf die Hüften gepackt hätten.

Liegestütz, Hanteln und Strecksprünge

Rund eine halbe Stunde lang hat Katharina Isele mit mehr als 20 Teilnehmern typische Übungen aus dem Bereich des Functional Fitness gemacht und alle gehörig zum Schwitzen gebracht. Dabei handelt es sich um eine alltagsrelevante und sportartübergreifende Trainingsform. Sie beinhaltet komplexe Bewegungsabläufe, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen.

Das Training steht im Gegensatz zum traditionellen Krafttraining, bei dem oft ein Großteil der Übungen an Geräten absolviert wird und nur eine Muskelgruppe beansprucht wird. In Schelklingen gab es für die Teilnehmer ein Stationstraining mit fünf verschiedenen Übungen. Die Rückmeldungen, die Katharina Isele von den Teilnehmern der Aktion bekommen hat reichen von neugierig und interessiert bis hin zu einer gewissen Skepsis dem Neuen gegenüber. „Insgesamt war es aber sehr positiv, manche haben Angst vor dem Muskelkater, aber das gehört dazu“, sagt die Augsburgerin und lacht.

Die Sporttasche muss ins Auto

Die junge Sportlerin, die rund zwölfmal die Woche trainiert, hat gerade erst Platz 23 beim CrossFit Games Semifinal Event „Strength in Depth“ in London belegt. Auf diese Stufe der Semifinals haben es lediglich 60 Frauen von rund 36 600 in Europa geschafft. Nebenbei arbeitet sie als Fitness-Trainerin in Ben’s Gym am Lech in Augsburg und hat Sponsoren.

Ihr wichtigstes Mantra, was das Training angeht, ist, dass Training nicht als Qual angesehen werden sollte, sondern als etwas, das jeder und jede für sich macht. „Man sollte einfach eine Gewohnheit daraus machen. Besonders hilft es, wenn man die Sporttasche gleich ins Auto packt und direkt nach der Arbeit geht. So vermeidet man es, auf der Couch zu landen.“ Erinnerungen im Handy oder im Kalender helfen dabei, regelmäßig daran zu denken. Auch die Sporttasche am Vorabend schon neben die Haustüre zu stellen, sei ein guter Trick.

Besonders der Anfang, in die alte sportliche Routine zurückzukehren, falle vielen Menschen schwer, berichtet Christian Joh. „Es ist viel verloren gegangen und es hat eine gewisse Trägheit eingesetzt, die sich in zwei Jahren entwickelt hat. Deshalb ist es für uns der entscheidende Weg zu sagen: Schaut mal her, es gibt Profisportler, die schaffen es auch, trotz Beruf.“

Auch Leistungsträger müssten ihren Garten machen und nutzen diesen nicht als Ausrede. Sport und Bewegung seien ein Teil der Gesundheit und müssten in ihrer Wichtigkeit so auch wahrgenommen werden. „Jemand, der in unserer Branche sagt, er hat Mitgliederzuwächse ohne Ende, der hat entweder sehr viel Glück oder ist nicht ganz ehrlich“, sagt Christian Joh, der schätzt, dass die meisten Studios ihre Vor-Corona-Situation, was die Mitgliederzahlen angeht, erst in ein bis zwei Jahren wieder erreichen werden.

Gewicht verloren, Gewicht gewonnen

Selbst in Katharina Iseles Box-Gym, ein speziell auf Functional Fitness ausgerichteten Sportstudio, das so gar nichts mit der traditionellen Schelklinger Sportinsel zu tun hat, kamen von den Nutzern entsprechende Rückmeldungen. „Uns haben die Leute angefleht trainieren zu dürfen und als wir Outdoor-Training angeboten haben, kamen sie sogar bei minus zehn Grad. Wir haben sogar Ausrüstung ausgeliehen. Aber jetzt kommen viel, die sagen ich habe zehn Kilo zugenommen oder zehn Kilo Muskelmasse abgenommen.“ Eigentlich könne man ein Box-Gym nicht mit einem klassischen Fitnessstudio vergleichen, aber so gebe es immerhin gewisse Parallelen.

Am Wochenende ging es für Katharina Isele in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften des Verbandes für funktionale Fitness weiter. In ihrem letzten Wettkampf in diesem Jahr belegte sie mit nur wenigen Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Den Kontakt zu Katharina Isele hat Christian Joh über das Unternehmen Compex, welches Weltmarktführer für tragbare Muskelstimulatoren ist und diese in der Trainingstechnik, aber auch zur Muskelregeneration und im Bereich der Physiotherapie einsetzt.