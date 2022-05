Zu wenig Geld für’s Welterbe: Der Hohle Fels kann nur noch in Gruppen besichtigt werden

Im Mai jährt sich die Ernennung der Eiszeitkunst in Schelklingen, Blaubeuren Niederstotzingen und der Region zum UNESCO-Welterbe zum fünften Mal. Angesichts dieses „kleinen Jubiläums“ hat der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir zusammengetragen, wie viel Geld die Landesregierung in die Städte und Kommunen in diesem Rahmen investiert hat und kommt zu dem Ergebnis: viel zu wenig. Rivoir äußert deswegen harsche Kritik.

„Angesichts der Tatsache, dass das Land allein im Jahr 2021 mehr als 38 Millionen Euro für Verwahrentgelte (sog. Negativzinsen bei Banken) aufbringen musste, ist dieses Gebaren gegenüber den Weltkulturstätten mehr als schäbig. Die Landesregierung ist jetzt aufgefordert, endlich ein deutliches Signal ähnlich wie bei der keltischen Welterbestätte Heuneburg (im Heimatlandkreis von Winfried Kretschmann, Anm. d. Red.) zu setzen. Dort wurde vom Ministerpräsidenten persönlich für einen warmen Geldregen in Millionenhöhe gesorgt und gezeigt: wo ein Wille, da auch ein Weg“, so Rivoir, der zudem nachsetzt, dass Winfried Kretschmann sich bei der Verleihung des Welterbetitels vor fünf Jahren noch feiern lassen hätte, als hätte er selbst den Titel geholt. Seither habe er sich aber nicht mehr darum gekümmert und die vielfältigen Bestrebungen aus der Region nach adäquater Finanzierung durch das Land nicht unterstützt.

Unverständnis für Landesregierung

Das Ergebnis, nachdem die Stellungnahme der Landesregierung nunmehr vorliegt, ist aus der Sicht von Martin Rivoir ernüchternd. Die Landesregierung habe hier viel zu wenig gemacht und keine Rahmenbedingungen geschaffen, die der weltweiten Einzigartigkeit dieser Orte entsprechen. Die Standortgemeinden seien damit finanziell überfordert und es sei völlig unverständlich, dass die Landesregierung diese Orte nicht institutionell fördert. Es brauche jetzt eine dauerhafte und auskömmliche Finanzierung der Welterbestätten und der Präsentationsorte der Funde im Alb-Donau-Kreis, in Niederstotzingen sowie in Ulm.

Die angesichts der Anfrage von Rivoir gelieferten Zahlen von Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, unterstreichen Rivoirs Argumentation. Im abgefragten Fünf-Jahres-Zeitraum wurden insgesamt in sämtliche Welterebestätten der Eiszeitkunst gerade einmal etwas mehr als 1,2 Millionen Euro investiert. Viele Zuwendungen kamen jedoch indirekt über das Landesdenkmalamt oder Förderprojekte wie beispielsweise LEADER.

Gros der Kosten tragen Kommunen und Landkreise

Die zweckgebundenen Gelder in Form von Fördermitteln unterstützen dabei meist konkrete Projekte, bei denen das Gros der Investition und der Umsetzung jedoch die Kommunen oder der Landkreis tragen müssen. Beispiele sind hierfür der Erlebnisraum in Schelklingen oder die Eiszeitpfade in der Region. Generell bleibt Razavis Antwort oft sehr schwammig.

So erklärt die Ministerin zwar, das der Ministerrat am 29. März dieses Jahres eine Kabinettsvorlage zur übergreifenden Konzeption für die sieben Welterbenstätten in Baden-Württemberg verabschiedet habe und erste Maßnahmenumsetzungen im Laufe dieses Jahres vorgesehen seien, was genau sich aber dahinter verbirgt, wird nicht erwähnt. Die Ministerin verweist zudem darauf, dass aktuell keine Förderanträge für die Welterbestätten vorliegen würden.

Mehrere UNESCO-Projekte betroffen

Dass das Land mit manchen UNESCO-Projekten eher stiefmütterlich umgeht, zeigte nicht zuletzt die Rezertifizierung des UNESCO-Geoparks Schwäbische Alb. Auch hier konnte nur mit Mühe ein Fiasko abgewendet werden. In nahezu letzter Minute sprang damals die CDU mit rund einer halben Million Euro Fraktionsgeldern ein, um einer Aberkennung des UNESCO-Status’ zu verhindern (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete).

Dieses Geld ist aber, ob der Größe des Projekts, auch bald wieder aufgebraucht. Zudem gestatten die Richtlinien der UNESCO nur wenige und kleine Drittmittelfinanzierungen. Landtagsabgeordneter Manuel Hagel (CDU) hatte sich für das zehn Alb-Landkreise und rund 6200 Quadratkilometer umfassende Projekt, welches über die gesamte Schwäbische Alb reicht, eingesetzt und unlängst gefordert, dass eine dauerhafte Lösung für die UNESCO-Projekte gefunden werden müsse.

Fördertöpfe reichen nicht

Dass ein Dauerprojekt, wie der Betrieb der UNESCO-Welterbestätten, nicht durch zeitlich und mengenmäßig begrenzte Fördertöpfe finanziert werden kann, darauf geht Razavi nicht ein. Kommunen wie beispielsweise Schelklingen schwimmen nicht im Geld und haben, ob der durch den Gesetzgeber geschaffenen Rechtsansprüche in den Bereichen Kinderbetreuung oder Infrastruktur, wenig Spielraum im Haushalt. Indirekt erwachsen aus der finanziellen Problematik auch Spannungsfelder und Konflikte wie jüngst zwischen der Museumsgesellschaft Schelklingen und der Stadtverwaltung, was die Abrechnungsfomalitäten der Höhlenführer und der Kassenbesetzung angeht und was aktuell dazu führt, dass der Hohle Fels nur mit Gruppenführungen besucht werden kann.

Ab einem gewissen Niveau passen ehrenamtliche Arbeitsabläufe nicht mehr zu professionellen Strukturen. Das zeigt der aktuelle Diskurs deutlich. Denn professionelle Führungen in einem Welterbe mit internationale Bedeutung, wie sie auch die Freiwilligen der Museumsgesellschaft leisten, können nicht mit einem Handgeld vergütet werden. Eine regelmäßige Zuwendung von Seiten des Landes für Organisation und Verwaltung könnte hier vieles entschärfen.