Zu schnell mit zu viel Promille in die Kurve

Bei Ingstetten verursachte am frühen Samstagmorgen ein 23-Jähriger einen Autounfall. Mit seinem Opel Insignia fuhr er auf der Landesstraße von Heroldstatt her kommend in Richtung Ingstetten. In der Rechtskurve am Ortseingang von Ingstetten kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte unweit nach der Einmündung Am Brühl in eine Baumgruppe.

Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 9000 Euro, die Sachschäden an den Verkehrseinrichtungen und Bäumen belaufen sich auf weitere geschätzte 2000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der junge Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Schnelltest gegen ein Uhr ergab einen Wert deutlich jenseits der zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei beschlagnahmt.