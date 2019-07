Zu diesen fünf Stationen wandern 80 Bibelpilger im Raum Schelklingen

80 bibelinteressierte Pilger folgten am vergangenen Samstag der Einladung des katholischen Dekanats Ehingen-Ulm zum sommerlichen Wandertag „Mit Rucksack und Bibel“. Den Start- und Zielort Hausen ob Urspring bei Schelklingen griff Dekanatsreferent Wolfgang Steffel zur Begrüßung in der dortigen Kirche St. Georg auf, den Ortsnamen gewissermaßen wörtlich nehmend: „Ist es nicht so, dass wir oftmals weit oberhalb und weit weg von unserem Ursprung hausen, das heißt dass wir ohne Kontakt zu Gott im Alltag dahinleben?“ Die Impulse an fünf Stationen halfen, neuen Anschluss an die lebendige und lebendig machende Quelle, den dreifaltigen Gott, zu finden.

Entsprechend waren die Bibelstellen ausgewählt, etwa ein Wort Jesu aus dem Johannesevangelium, dass aus seinem Innern Ströme lebendigen Wassers fließen, oder die Erfahrung eines Wanderers aus den Psalmen, dem sich das trostlose Tal mit Gottes Hilfe zum Quellgrund wandelt. Zu den Pilgern hatten sich auch Pater Anthony Kavungal, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schelklingen, sowie der frühere Westerheimer Pfarrer Marzell Gekle gesellt.

Eine Tour mit Höhen und Tiefen

Die ehrenamtlichen Wanderführer Karl Schmuker, gewählter Vorsitzender der Kirchengemeinde Hausen, und Hans-Jürgen Greber aus Dornstadt hatten einen landschaftlich reizvollen und läuferisch anspruchsvollen Rundkurs von 14 Kilometer Länge ausgewählt. Dieser führte zunächst nach Schelklingen hinab, dann zur Herz-Jesu-Kapelle den Lützelberg empor, von dort zum Kloster Urspring hinunter und im Schlussanstieg nach Hausen zurück. Den schweigenden Anstieg den Kreuzweg entlang zur Herz-Jesu-Kapelle mit einer kurzen Andacht an diesem spirituell eindrucksvollen Ort war für viele Teilnehmer der bewegendste Moment des Tages.

Das wechselnde Ab und Auf wurde geistlich auf den Lebensweg Jesu bezogen, der sich in die Welt hinab gab, zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte und von dort den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen sandte. Um dies zu veranschaulichen und greifbar zu machen, erhielten alle Teilnehmer ein Jojo, das während des Weges immer wieder aus Hosentasche oder Rucksack geholt wurde. Im Hinab und Hinauf des Holzrades an der Schnur war es möglich, sich tiefer in dieses Glaubensgeheimnis einzuschwingen, was etwas Geschick und Übung abverlangte, aber gleichzeitig die Spielfreude weckte.

Aktion mit Tradition

Die spezifische Topographie der Strecke wurde zum Motto des Tages: „Ursprung, Quellgrund, Gotteshöhn“. Christsein sei Leben mit Bandbreite, mit Spannweite, mit Höhe und Tiefe, mit Aus- und Einblicken. Die Bibel lade ein, nicht im Tal der Sorgen zu verharren, sondern alles Irdische von einer höheren Warte aus zu betrachten, verdeutlichte Wolfgang Steffel und sagte am Ende der Begegnung: „Im Alltag immer wieder ein kurzes Bibelwort im Herzen lebendig halten, kann uns stärken und trösten.“ Die Kirchengemeinde Hausen lud dann zu einem zünftigen Vesper in das Gemeindehaus ein, wo der Tag bei lebhaften Gesprächen und frohem Gesang ausklang.

Die nächste Freiluft-Veranstaltung des Dekanats Ehingen-Ulm ist am Mittwoch, 28. August, 19 Uhr mit einem geistlichen Bierkonvent beim Albvereinshäusle in Wiblingen. Am Gedenktag des heiligen Augustinus (354-430) erschließt Dekanatsreferent Steffel dessen Schrift über die Dreifaltigkeit. Im Bierlied des Dekanates heißt es: „Buchdrucker, Brauer, Theolog’n: Sankt Augustin ist ihr Patron“. Was liegt also näher, als sich mit den Gedanken von „De trinitate“ (zu deutsch.: über die Dreifaltigkeit) im Biergarten zu befassen? Wolfgang Steffel legt die Schrift verständlich, kurzweilig und mit konkreten Impulsen für den Alltag aus. Zu Beginn gibt es einen Gang zur Marienkapelle am Binsenweiher, wo sich die Teilnehmer für die Lektüre im Gebet disponieren. Eine Anmeldung ist bis 26. August beim Dekanat (0731/9206010 oder 0174/6020511) erbeten.

Bereits zum 17. Mal waren Menschen eingeladen, sich auf die Suche nach Berührungspunkten zwischen Bibel, Natur und dem eigenen Leben zu machen. Die biblische Botschaft an frischer Luft zu erleben, Momente innerer Einkehr zu verspüren und mit den Mitpilgern ins Gespräch zu kommen, ist für viele Wanderer der letzten Jahre zu einem beliebten Bibelstudium der etwas anderen Art geworden. Die Reihe der spirituellen Wandertage wurde im katholischen Dekanat Ehingen-Ulm 2003 zum Jahr der Bibel begründet. Immer am letzten Samstag der Schulzeit werden verschiedene Gegenden des Stadtkreises Ulm und des Alb-Donau-Kreises erkundet.

Neues Format geboren

Das Veranstaltungsformat hat über die Jahre hinweg Modellcharakter entwickelt und wird inzwischen von vielen Gemeinden und Einrichtungen aller Konfessionen aufgegriffen. Ende September 2020 wird zusätzlich zum beliebten Wandertag eine kürzere Version als Nachmittagspilgerweg angeboten, um auch laufschwächeren Interessierten dieses Erlebnis zu ermöglichen – der Titel: „Mit Bibel und Rucksäckchen“.