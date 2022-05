Zeit für ein Fasnet in Farbe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die NZ Schmiechen e.V. hat am Samstag, 14. Mai ihre Jahreshauptversammlung im Sportheim in Schmiechen abgehalten. Gleich zu Beginn erhielten die Burren Hexen als Sieger der Videoaktion „Vereinsgeschichte“ vom Verein „Fasnet im Herzen“ einen Gutschein für ein Vereinsschild überreicht. Bei dem Wettbewerb wurden die Vereine aufgefordert, ihre persönliche Vereinsgeschichte in einem Video darzustellen.

Anschließend berichtete der erste Vorsitzende Willi Girner, dass der Verein zurzeit 53 aktive Hexen, 22 Junghexen und 46 passive Mitglieder hat, somit ergibt sich eine Mitgliederzahl von 121 Mitglieder, die sich auch in der Corona-Zeit nicht verändert hat.

Nach der Begrüßung folgten die Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder, bei dem der Kassenbericht von einer guten finanziellen Lage des Vereins, trotz der ausgefallenen Fasnet, zeugt. Die Kassenprüfer fanden die Kasse hervorragend geführt und beantragten die Entlastung der gesamten Vorstandschaft plus der Kasse, welche einstimmig erfolgte.

Dieses Jahr standen drei AntragstellerInnen zur Neuwahl, sowie zwei AntragstellerInnen zur Wiederwahl an. Alle fünf wurden mehrheitlich gewählt und fiebern nun endlich der lang ersehnten Fasnet entgegen.

Bei den Ehrungen wurden sieben Hexen für 22-jährige Vereinstreue geehrt. Stefan Denkinger, Luca und Adrian Unsöld, Joachim Dreher, Claudia Venis, Anita Wild und Alexandra Henle durften sich über Urkunde und einen Geschenkkorb freuen. Für 11-jährige Vereinstreue sagen die Burren Hexen danke an Thomas Schary, Frank Glaser, Manuela Glaser-Horvath, Peter Rauner, Lion Schmid und Elias Span.

Übers Jahr gab es verschiedene Veranstaltungen, welche pandemiebedingt meist online oder „to go“ stattfinden mussten. So wurden letztes Jahr statt einer Kinderweihnachtsfeier, Nikolaustüten beim Hexensamen vor die Tür gestellt. Die Narrentaufe konnte dann wieder life an der Schmiech stattfinden. Da unsere geliebte Kinderfasnet im Februar leider ausfallen musste, wurden wie im letzten Jahr, wieder Kinderfasnet „to go“-Tüten vorbereitet, welche im Schmiechener Sportheim bei Roter Wurst und Getränken abgeholt werden konnten.

Auch so ging wieder ein „online“ und „to go“ Jahr vorbei und die Burren Hexen sind sich einig: Es wird Zeit, dass wieder eine life und in Farbe Fasnet folgen muss.